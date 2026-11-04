Buscan a sexagenario desaparecido en Saltillo; viajaba en bicicleta

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    Buscan a sexagenario desaparecido en Saltillo; viajaba en bicicleta
    El hombre fue visto por última vez el 3 de noviembre en Saltillo. REDES SOCIALES

La Comisión de Búsqueda difundió sus características físicas y vestimenta; el hombre llevaba pants negro y playera gris cuando se le vio por última vez

La desaparición de Alberto Calvillo Valdez, de 61 años, movilizó a la Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila, que solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera visto por última vez el pasado 3 de noviembre en Saltillo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre se desplazaba a bordo de una bicicleta de montaña color rojo, por lo que las autoridades pidieron prestar especial atención a cualquier persona que coincida con sus características.

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Alberto mide entre 1.68 y 1.69 metros, es de complexión media y tez morena. Tiene cabello negro entrecano, ondulado y con entradas pronunciadas del lado derecho, ojos cafés con párpados caídos, además de barba y bigote tipo candado.

Como señas particulares, presenta desgaste en los dientes centrales superiores y dificultades para caminar debido a un dolor en la rodilla derecha.

Al momento de su desaparición vestía pants negro, playera gris y tenis negros de la marca Skechers. También llevaba una cartera.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición los números 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199 para recibir cualquier información que ayude a establecer su paradero.

También se pueden proporcionar datos mediante las redes sociales oficiales de la dependencia. Las autoridades solicitaron compartir la ficha para ampliar su difusión y facilitar su localización.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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