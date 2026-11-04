Cámaras del C2 captan robo en Zona Centro de Saltillo; detienen al presunto responsable (video)

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de un hombre, identificado como Ramón Tabasco “N”, señalado como probable responsable del robo a un transeúnte en calles de la Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el robo quedó registrado en video por las cámaras del Centro de Control y Comando (C2). En las imágenes se observa el momento exacto en que el sujeto despoja a otro hombre de sus pertenencias, mientras la víctima intenta darle alcance sin éxito.