Cámaras del C2 captan robo en Zona Centro de Saltillo; detienen al presunto responsable (video)

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    Cámaras del C2 captan robo en Zona Centro de Saltillo; detienen al presunto responsable (video)
    En las imágenes captadas por el C2 se observa a la víctima corriendo detrás del sujeto tras ser despojado de sus pertenencias en calles del Centro de Saltillo. TOMADA DE VIDEO

El video de seguridad muestra al sujeto despojando a un transeúnte y abordando un taxi; la Policía Municipal le marcó el alto metros más adelante y logró su detención

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de un hombre, identificado como Ramón Tabasco “N”, señalado como probable responsable del robo a un transeúnte en calles de la Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el robo quedó registrado en video por las cámaras del Centro de Control y Comando (C2). En las imágenes se observa el momento exacto en que el sujeto despoja a otro hombre de sus pertenencias, mientras la víctima intenta darle alcance sin éxito.

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Personal del C2 dio seguimiento al recorrido del presunto responsable a través del monitoreo de las cámaras y, de manera simultánea, solicitó la intervención de los elementos de la Policía Municipal en turno.

Los monitoristas observaron que el hombre abordó una unidad de taxi, por lo que los oficiales le marcaron el alto al conductor metros más adelante. Tras intervenir la unidad, los policías detuvieron a Ramón Tabasco “N”, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

El video captado por el C2 quedó como evidencia de los hechos y será integrado a la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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