Camión de ruta se impacta contra el penal, en Saltillo

Un camión urbano de la ruta 7A estuvo a punto de ingresar al área donde concluye su recorrido, en las inmediaciones del penal varonil, luego de impactarse contra la malla perimetral del centro penitenciario.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Javier García Villarreal, cuando la unidad circulaba en dirección poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús sufrió una falla en el sistema de frenos, por lo que el conductor decidió subir a la banqueta para evitar un choque múltiple a la altura de la calle Hércules.