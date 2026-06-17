Camión de ruta se impacta contra el penal, en Saltillo
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No hubo heridos; el probable responsable tendrá que responder por los daños materiales
Un camión urbano de la ruta 7A estuvo a punto de ingresar al área donde concluye su recorrido, en las inmediaciones del penal varonil, luego de impactarse contra la malla perimetral del centro penitenciario.
El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Javier García Villarreal, cuando la unidad circulaba en dirección poniente.
De acuerdo con los primeros reportes, el autobús sufrió una falla en el sistema de frenos, por lo que el conductor decidió subir a la banqueta para evitar un choque múltiple a la altura de la calle Hércules.
Sin embargo, la maniobra terminó con el derribo de una sección de la malla perimetral del Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Saltillo.
Afortunadamente, ninguno de los pasajeros resultó lesionado. Fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y verificaron que el responsable se comprometiera a responder por los daños materiales ocasionados.
La compañía aseguradora firmó un acuerdo con los representantes del centro penitenciario para hacerse cargo de la reposición de la malla dañada, por lo que no fue necesario que la unidad fuera trasladada a un corralón.