Camión de ruta se impacta contra el penal, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Camión de ruta se impacta contra el penal, en Saltillo
    El camión tuvo que ser remolcado por una grúa.
    Camión de ruta se impacta contra el penal, en Saltillo

No hubo heridos; el probable responsable tendrá que responder por los daños materiales

Un camión urbano de la ruta 7A estuvo a punto de ingresar al área donde concluye su recorrido, en las inmediaciones del penal varonil, luego de impactarse contra la malla perimetral del centro penitenciario.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Javier García Villarreal, cuando la unidad circulaba en dirección poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús sufrió una falla en el sistema de frenos, por lo que el conductor decidió subir a la banqueta para evitar un choque múltiple a la altura de la calle Hércules.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-proponen-estudios-y-obras-para-mitigar-riesgos-por-inundaciones-MB21469555

Sin embargo, la maniobra terminó con el derribo de una sección de la malla perimetral del Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Saltillo.

Afortunadamente, ninguno de los pasajeros resultó lesionado. Fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y verificaron que el responsable se comprometiera a responder por los daños materiales ocasionados.

La compañía aseguradora firmó un acuerdo con los representantes del centro penitenciario para hacerse cargo de la reposición de la malla dañada, por lo que no fue necesario que la unidad fuera trasladada a un corralón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Canirac Saltillo anunció promociones especiales en restaurantes de la ciudad para que aficionados y visitantes disfruten los partidos del Mundial mientras impulsan el consumo local.

¡Canirac Saltillo se pone la verde! Anuncia promociones mundialistas
El General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, encabezó la conferencia “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional” dirigida a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Destaca Sexta Zona Militar a Saltillo como ciudad referente en seguridad
La Suprema Corte determinó que el registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta no pueden estar sujetos al pago de derechos en Coahuila.

Suprema Corte anula cobro por registro de nacimiento en Coahuila y garantiza gratuidad del trámite
Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos
Juegos mecánicos, concursos, videojuegos y torneos deportivos forman parte de la oferta del FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá hasta el 19 de julio.

Saltillo se prepara para otra gran noche de futbol internacional en el FUTFEST 2026
Homicidios: Realidad oculta

Homicidios: Realidad oculta
Avispero

Avispero
true

Ha prostituido la FIFA la Copa del Mundo