‘Cerca de los antros y en puentes’; las reacciones tras la ampliación del horario en operativos antialcohol en Saltillo

“Pónganlo en el periférico, bajando un puente, una vez caí redondito y no hay para donde salirte”, comentó un joven en Facebook.

‘La clave es ser conscientes’

Sobre la misma conversación, algunas personas aportaron que consideran que para prevenir los accidentes el primer paso es generar conciencia en la ciudadanía, principalmente en no conducir en estado de ebriedad.

“Sistemáticamente no estoy convencido que sea una medida preventiva, más bien de detección, preventivo sería concientizar a las personas que no conduzcan si no se encuentran en las condiciones adecuadas para realizarlo”, señaló otro usuario.