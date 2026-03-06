Choca transporte de personal al intentar incorporarse en Ramos Arizpe; deja 13 lesionados
Tras el percance, autoridades retiraron la unidad involucrada y otro vehículo acudió para trasladar a los trabajadores a recibir atención médica
Al intentar incorporarse de la carretera Antigua a Monclova hacia la carretera Los Pinos, un transportista ocasionó un accidente vial al atravesarse a un automóvil, dejando alrededor de 13 personas lesionadas.
En el accidente, ocurrido alrededor de las 6:30 horas de este viernes, personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, así como elementos de la Policía Municipal de dicho municipio, acudieron a tomar conocimiento del siniestro.
Como responsable del accidente se señaló al conductor del vehículo de pasajeros, el cual procedía de Santo Domingo con 13 personas, a quienes llevaba a trabajar, ya que se pasó para tomar Los Pinos sin precaución.
Quitó el derecho de paso a un Nissan Sentra que circulaba con dirección a Monclova, en donde viajaban dos personas que resultaron con golpes sin consideración, arribando personal de urgencias médicas de Ramos Arizpe, quienes atendieron a los lesionados.
Tras la valoración de todos y cada uno de ellos, se procedió al retiro de la unidad. Llegó otro vehículo para llevar a los pasajeros a atención médica, mientras que personal de la Guardia Nacional tomaba conocimiento de lo sucedido y deslindaba responsabilidades.