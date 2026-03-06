Choca transporte de personal al intentar incorporarse en Ramos Arizpe; deja 13 lesionados

Al intentar incorporarse de la carretera Antigua a Monclova hacia la carretera Los Pinos, un transportista ocasionó un accidente vial al atravesarse a un automóvil, dejando alrededor de 13 personas lesionadas.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 6:30 horas de este viernes, personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, así como elementos de la Policía Municipal de dicho municipio, acudieron a tomar conocimiento del siniestro.

