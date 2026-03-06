Choca transporte de personal al intentar incorporarse en Ramos Arizpe; deja 13 lesionados

Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Choca transporte de personal al intentar incorporarse en Ramos Arizpe; deja 13 lesionados
    El accidente ocurrió cuando un transporte de trabajadores intentó incorporarse a la carretera Los Pinos. ULISES MARTÍNEZ

Tras el percance, autoridades retiraron la unidad involucrada y otro vehículo acudió para trasladar a los trabajadores a recibir atención médica

Al intentar incorporarse de la carretera Antigua a Monclova hacia la carretera Los Pinos, un transportista ocasionó un accidente vial al atravesarse a un automóvil, dejando alrededor de 13 personas lesionadas.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 6:30 horas de este viernes, personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, así como elementos de la Policía Municipal de dicho municipio, acudieron a tomar conocimiento del siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión en plaza comercial al norte de Saltillo deja un hombre gravemente lesionado

$!Paramédicos atienden a los pasajeros lesionados tras el choque en la carretera Antigua a Monclova.
Paramédicos atienden a los pasajeros lesionados tras el choque en la carretera Antigua a Monclova. ULISES MARTÍNEZ

Como responsable del accidente se señaló al conductor del vehículo de pasajeros, el cual procedía de Santo Domingo con 13 personas, a quienes llevaba a trabajar, ya que se pasó para tomar Los Pinos sin precaución.

$!El Nissan Sentra involucrado circulaba con dirección a Monclova cuando fue impactado.
El Nissan Sentra involucrado circulaba con dirección a Monclova cuando fue impactado. ULISES MARTÍNEZ

Quitó el derecho de paso a un Nissan Sentra que circulaba con dirección a Monclova, en donde viajaban dos personas que resultaron con golpes sin consideración, arribando personal de urgencias médicas de Ramos Arizpe, quienes atendieron a los lesionados.

$!Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.
Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Tras la valoración de todos y cada uno de ellos, se procedió al retiro de la unidad. Llegó otro vehículo para llevar a los pasajeros a atención médica, mientras que personal de la Guardia Nacional tomaba conocimiento de lo sucedido y deslindaba responsabilidades.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

