$!Chocan dos camionetas y dañan otros dos autos estacionados en Saltillo

Un accidente entre dos camionetas dejó como saldo daños materiales en cuatro vehículos, luego de que las unidades chocaran cuando intentaban incorporarse a la circulación de la calle Emilio Carranza, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron cuando ambos conductores dieron vuelta desde la calle Lerdo de Tejada para tomar Emilio Carranza, con dirección al bulevar Presidente Cárdenas.