Chocan dos camionetas y dañan otros dos autos estacionados en Saltillo
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Los conductores intentaban incorporarse desde la calle Lerdo de Tejada cuando ocurrió el percance; no se reportaron personas lesionadas
Un accidente entre dos camionetas dejó como saldo daños materiales en cuatro vehículos, luego de que las unidades chocaran cuando intentaban incorporarse a la circulación de la calle Emilio Carranza, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron cuando ambos conductores dieron vuelta desde la calle Lerdo de Tejada para tomar Emilio Carranza, con dirección al bulevar Presidente Cárdenas.
Durante la maniobra, las camionetas terminaron por colisionar y, tras el impacto, ambas salieron proyectadas contra dos automóviles que se encontraban estacionados en el sector.
A pesar de los daños ocasionados en las unidades, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.
Los conductores involucrados solicitaron la presencia de sus respectivas aseguradoras para evaluar los daños y establecer las condiciones en que se harían cargo de las reparaciones.
Personal de Tránsito Municipal acudió para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades, mientras los participantes buscaban llegar a un convenio para cubrir los daños ocasionados.