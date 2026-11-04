Conductor embiste a mujer y termina hospitalizada, en Saltillo
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La mujer había salido a la tienda y se dirigía de regreso hacia su casa
Gabriela de la Rosa, de 51 años, fue trasladada al Hospital Universitario luego de ser atropellada por un automóvil sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la colonia Los Maestros.
La mujer acababa de comprar tortillas en un minisúper y cruzaba la vialidad de poniente a oriente cuando fue embestida por un Chevrolet Malibu que, según los primeros reportes, circulaba a exceso de velocidad.
Tras el impacto, Gabriela quedó tendida sobre el pavimento y, debido a las lesiones que sufrió, no pudo levantarse.
Paramédicos de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarla al hospital.
El conductor, identificado como Carlos N., detuvo la marcha del vehículo y permaneció en el sitio para responder por lo ocurrido.
Posteriormente, fue detenido y trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de las autoridades, bajo investigación por el delito de lesiones culposas.