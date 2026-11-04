Conductor embiste a mujer y termina hospitalizada, en Saltillo

Gabriela de la Rosa, de 51 años, fue trasladada al Hospital Universitario luego de ser atropellada por un automóvil sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la colonia Los Maestros.

La mujer acababa de comprar tortillas en un minisúper y cruzaba la vialidad de poniente a oriente cuando fue embestida por un Chevrolet Malibu que, según los primeros reportes, circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, Gabriela quedó tendida sobre el pavimento y, debido a las lesiones que sufrió, no pudo levantarse.