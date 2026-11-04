Crea la UAdeC primer equipo femenil de robótica de nivel Medio Superior

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) conformó su primer equipo femenil de robótica de nivel Medio Superior, integrado por 41 estudiantes del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), quienes buscarán abrirse paso en competencias de ciencia y tecnología con el proyecto denominado “Robotic Claws”. Durante la presentación, realizada en el auditorio del plantel, se dieron a conocer los objetivos y el plan de preparación del equipo, que tiene como primera meta participar en el First Tech Challenge 2027, competencia internacional en la que estudiantes diseñan, construyen y programan robots para enfrentar distintos desafíos mediante un formato de alianzas.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, reconoció el trabajo colectivo y la confianza que las jóvenes han construido durante el proceso de integración. Señaló que, más allá de los resultados que obtengan en los torneos, la experiencia representa una oportunidad para desarrollar habilidades que podrán aplicar en su formación académica y futuro profesional.

Asimismo, reiteró el respaldo de la Universidad para acompañarlas, generar oportunidades y motivarlas a confiar en sus capacidades. Destacó que las estudiantes se convierten en pioneras de este proyecto, con el que representarán a la institución, a Coahuila y a México. PREPARAN SU CAMINO A COMPETENCIAS INTERNACIONALES El director del ILE, Juan Manuel Morales Santoyo, explicó que la conformación de “Robotic Claws” fue resultado del trabajo de los docentes Miguel Ramos y Patricia Carrillo, quienes impulsaron la integración de las 41 estudiantes. Como parte de su preparación, las jóvenes tendrán acercamientos con otros clubes de robótica y asistirán como observadoras a una competencia regional en Monterrey durante noviembre. Posteriormente, buscarán participar en el torneo regional programado para febrero de 2027, con la intención de avanzar a las etapas nacional e internacional. En representación de las integrantes, América Melissa Cerda Espinoza presentó formalmente al equipo y explicó que el nombre “Robotic Claws”, propuesto por Claudia Renata López Salas, hace referencia a las garras del jaguar, símbolo de la capacidad de las mujeres para reflexionar y tomar decisiones estratégicas antes de actuar.

La estudiante destacó el entusiasmo y compromiso de las 41 participantes para desarrollar el proyecto y prepararse rumbo al First Tech Challenge 2027. También agradeció el respaldo del rector, de la empresa Magna y de los docentes Patricia Carrillo y Miguel Ramos, por impulsar espacios que permitan una mayor participación femenina en la ciencia y la tecnología. Al encuentro asistieron también Karla Patricia Valdés García, coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva; Eva Kerena Hernández Martínez, coordinadora de la Unidad Sureste, así como integrantes de la comunidad docente y estudiantil. Como parte de los apoyos a la institución, Pimentel Martínez entregó dos pantallas QLED de 75 pulgadas, destinadas a atender necesidades de la comunidad estudiantil y fortalecer las actividades académicas.

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