Detienen a adolescente de 15 años por asalto a minisúper en Saltillo

Un adolescente de 15 años fue detenido por su probable participación en un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia de la colonia Miravalle, en Saltillo.

La investigación estuvo a cargo del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos elementos dieron seguimiento a un reporte difundido en redes sociales, donde se exhibieron imágenes del asalto al Minisúper Topacio.

En la grabación se observa a un individuo que ingresa al establecimiento y amenaza con un arma blanca a la cajera para exigirle dinero en efectivo. Antes de retirarse, también se apodera de un teléfono celular y posteriormente escapa del lugar.

A partir de las imágenes, los agentes comenzaron las indagatorias mediante la revisión de las cámaras de seguridad del propio negocio y del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2).