Detienen a adolescente de 15 años por asalto a minisúper en Saltillo
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El menor habría amenazado con un arma blanca a la empleada de un establecimiento en la colonia Miravalle para apoderarse de dinero en efectivo y un teléfono celular; fue localizado mediante el seguimiento de cámaras de vigilancia
Un adolescente de 15 años fue detenido por su probable participación en un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia de la colonia Miravalle, en Saltillo.
La investigación estuvo a cargo del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos elementos dieron seguimiento a un reporte difundido en redes sociales, donde se exhibieron imágenes del asalto al Minisúper Topacio.
En la grabación se observa a un individuo que ingresa al establecimiento y amenaza con un arma blanca a la cajera para exigirle dinero en efectivo. Antes de retirarse, también se apodera de un teléfono celular y posteriormente escapa del lugar.
A partir de las imágenes, los agentes comenzaron las indagatorias mediante la revisión de las cámaras de seguridad del propio negocio y del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2).
El seguimiento permitió identificar un vehículo de alquiler que habría utilizado el presunto responsable para abandonar el sector. Las cámaras captaron cuando abordó la unidad sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en el cruce con el periférico Luis Echeverría.
Posteriormente, los oficiales rastrearon el recorrido del taxi hasta la colonia María de León, donde el pasajero descendió. Con esta información, continuaron las labores de investigación para establecer su identidad y ubicación.
Finalmente, el adolescente fue localizado y detenido en la colonia Federico Berrueto Ramón, donde los elementos concretaron su aseguramiento.
El joven, de 15 años, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.