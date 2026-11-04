Detienen a dos con órdenes de aprehensión durante operativos nocturnos en Saltillo
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Los detenidos eran buscados por delitos relacionados con la posesión de narcóticos; durante los recorridos de vigilancia también fueron aseguradas otras 18 personas por faltas administrativas
Dos personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidas por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante los operativos de vigilancia nocturna implementados en distintos sectores de Saltillo.
De acuerdo con Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, las detenciones se concretaron durante los recorridos preventivos realizados en colonias como Vicente Guerrero, María de León, Federico Berrueto Ramón, Miguel Hidalgo, Lomas Verdes, Teresitas y Landín.
Como parte de las acciones también se efectuó una revisión en las cuevas de la colonia Diana Laura Riojas, con el propósito de mantener la vigilancia y detectar posibles situaciones que representaran un riesgo para la seguridad.
Durante los despliegues, los oficiales detuvieron a 18 personas por diferentes faltas administrativas, quienes posteriormente fueron trasladadas y puestas a disposición del Juez Cívico para determinar las sanciones correspondientes.
Sin embargo, entre las intervenciones destacaron dos casos en los que los elementos lograron identificar a personas que eran requeridas por autoridades judiciales.
La primera fue Ana Abigail “N”, quien tenía una orden de aprehensión por el delito de posesión simple de narcóticos. El segundo detenido fue identificado como José Esteban “N”, quien contaba con dos mandamientos judiciales: uno por posesión simple de narcóticos y otro por posesión de narcóticos con fines de comercio.
A diferencia de las personas aseguradas por faltas administrativas, ambos detenidos fueron entregados al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a los procedimientos legales correspondientes.
Garza Félix señaló que los operativos de seguridad continuarán de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad y durante distintos horarios, con el objetivo de mantener la presencia policial y atender situaciones relacionadas con la seguridad pública.