Detienen a dos con órdenes de aprehensión durante operativos nocturnos en Saltillo

Dos personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes fueron detenidas por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante los operativos de vigilancia nocturna implementados en distintos sectores de Saltillo.

De acuerdo con Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, las detenciones se concretaron durante los recorridos preventivos realizados en colonias como Vicente Guerrero, María de León, Federico Berrueto Ramón, Miguel Hidalgo, Lomas Verdes, Teresitas y Landín.

Como parte de las acciones también se efectuó una revisión en las cuevas de la colonia Diana Laura Riojas, con el propósito de mantener la vigilancia y detectar posibles situaciones que representaran un riesgo para la seguridad.

Durante los despliegues, los oficiales detuvieron a 18 personas por diferentes faltas administrativas, quienes posteriormente fueron trasladadas y puestas a disposición del Juez Cívico para determinar las sanciones correspondientes.