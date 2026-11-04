Detienen en Saltillo a hombre por arrojar escombro en la vía pública

Un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía Ambiental luego de ser sorprendido mientras descargaba costales con residuos de construcción en calles de la colonia Niños Héroes, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando los oficiales detectaron que el conductor de una camioneta arrojaba varios costales con escombro sobre la vía pública. Ante la conducta, los policías intervinieron y realizaron la detención en el cruce de las calles Sierra de Zapalinamé y Chichimecas.