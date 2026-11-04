Detienen en Saltillo a hombre por arrojar escombro en la vía pública

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Detienen en Saltillo a hombre por arrojar escombro en la vía pública
    Elementos de la Policía Ambiental detuvieron al hombre mientras arrojaba costales con escombro en la vía pública. CORTESÍA

Un hombre fue sorprendido descargando costales con escombro en calles de la colonia Niños Héroes y quedó a disposición del Juez Cívico

Un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía Ambiental luego de ser sorprendido mientras descargaba costales con residuos de construcción en calles de la colonia Niños Héroes, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando los oficiales detectaron que el conductor de una camioneta arrojaba varios costales con escombro sobre la vía pública. Ante la conducta, los policías intervinieron y realizaron la detención en el cruce de las calles Sierra de Zapalinamé y Chichimecas.

Reconocerá Congreso de Coahuila a Ariadne Lamont, Santos Laguna, asilo Ropero del Pobre y siete figuras más
$!El hombre de 60 años quedó a disposición del Juez Cívico por una falta administrativa relacionada con el depósito de basura y escombro en espacios públicos.
El hombre de 60 años quedó a disposición del Juez Cívico por una falta administrativa relacionada con el depósito de basura y escombro en espacios públicos. CORTESÍA

El detenido fue identificado como Sergio “N”, de 60 años, quien tiene su domicilio en la colonia Federico Berrueto Ramón. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal Preventiva, donde se le practicó una valoración médica que determinó que se encontraba sobrio y no presentaba lesiones.

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición del Juez Cívico por cometer una falta administrativa contemplada en el artículo 48, fracción XII, que prohíbe arrojar escombro o basura en espacios públicos. Será esta autoridad la encargada de determinar la sanción correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
María Bárbara Cepeda anunció el regreso de Aeroméxico a la Región Sureste de Coahuila.

Vuelo directo Saltillo-CDMX regresa en 2027 y busca captar al mercado de Nuevo León
true

POLITICÓN: Prisa por venta de terrenos municipales en Ramos Arizpe levanta sospechas
El Congreso de Coahuila aprobó nueve reconocimientos que serán entregados en una sesión solemne el próximo 10 de noviembre.

Reconocerá Congreso de Coahuila a Ariadne Lamont, Santos Laguna, asilo Ropero del Pobre y siete figuras más
true

Democracia de tianguis
Votar para matar sin intención

Votar para matar sin intención
true

La muerte de ‘Rufián’
true

El altar de muertos de México
true

4T: Poder informal y criminal