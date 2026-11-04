Detienen en Saltillo a hombre por arrojar escombro en la vía pública
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Un hombre fue sorprendido descargando costales con escombro en calles de la colonia Niños Héroes y quedó a disposición del Juez Cívico
Un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía Ambiental luego de ser sorprendido mientras descargaba costales con residuos de construcción en calles de la colonia Niños Héroes, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando los oficiales detectaron que el conductor de una camioneta arrojaba varios costales con escombro sobre la vía pública. Ante la conducta, los policías intervinieron y realizaron la detención en el cruce de las calles Sierra de Zapalinamé y Chichimecas.
El detenido fue identificado como Sergio “N”, de 60 años, quien tiene su domicilio en la colonia Federico Berrueto Ramón. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal Preventiva, donde se le practicó una valoración médica que determinó que se encontraba sobrio y no presentaba lesiones.
Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición del Juez Cívico por cometer una falta administrativa contemplada en el artículo 48, fracción XII, que prohíbe arrojar escombro o basura en espacios públicos. Será esta autoridad la encargada de determinar la sanción correspondiente.