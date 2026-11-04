Dignidad Animal ofrecerá esterilización y vacunación a bajo costo en la Narro

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Saltillo
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    Dignidad Animal ofrecerá esterilización y vacunación a bajo costo en la Narro
    Los fondos recaudados en la campaña del 7 de noviembre se destinarán a las labores de rescate y protección de animales en la región. REDES SOCIALES

La asociación Por la Dignidad Animal realizará la jornada el 7 de noviembre; los fondos recaudados se destinarán al rescate y protección animal

La asociación civil Dignidad Animal llevará a cabo una Campaña de Esterilización y Vacunación el próximo 7 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), con el objetivo de promover el cuidado de la salud de las mascotas y la tenencia responsable.

La jornada se realizará en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. De acuerdo con la organización, el evento contará con cupo limitado y atención profesional veterinaria.

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Los costos de los servicios son accesibles para apoyar la economía de las familias. La vacunación para perros y gatos tendrá un costo de 250 pesos.

En cuanto a la esterilización, el procedimiento para perros tendrá un costo de 300 pesos, mientras que para los gatos será de 250 pesos.

La asociación subrayó que todos los fondos recaudados durante esta jornada serán destinados a continuar con su labor de rescate y protección animal en la región.

Para poder acceder a estos servicios, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos: las mascotas deben estar sanas y tener una edad mínima de 4 meses.

$!La asociación Por la Dignidad Animal dio a conocer los requisitos y costos para su jornada de esterilización y vacunación en Saltillo.
La asociación Por la Dignidad Animal dio a conocer los requisitos y costos para su jornada de esterilización y vacunación en Saltillo. REDES SOCIALES

En el caso específico de la esterilización, se solicita que el animal cumpla con un ayuno de 8 horas previo al procedimiento.

Las personas interesadas en agendar una cita o solicitar mayores informes pueden comunicarse al teléfono 961 451 8531.

La asociación destacó que esterilizar y vacunar es un acto de amor y responsabilidad, ya que ayuda a proteger la salud de los animales y a prevenir situaciones de riesgo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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