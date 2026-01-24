Ebrio termina golpeado con el espejo de una camioneta al atravesarse a su paso, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Ebrio termina golpeado con el espejo de una camioneta al atravesarse a su paso, en Ramos Arizpe
    Paramédicos acudieron al cruce del bulevar Plan de Guadalupe y la calle Gómez Farías, donde localizaron al hombre consciente, aunque desorientado y renuente a recibir atención médica. FOTO: MARTÍN ROJAS

El hecho fue reportado inicialmente como atropellamiento, aunque el afectado se negó a ser valorado por paramédicos

Un hombre de aproximadamente 42 años resultó con lesiones leves luego de ser golpeado por el espejo lateral de una camioneta, la noche de ayer viernes, en un hecho que inicialmente fue reportado como atropellamiento, esto en el municipio de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan bomberos a jóvenes extraviados en el Cañón de San Lorenzo

De acuerdo con testigos, los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el individuo, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad, se atravesó en la vía justo cuando una camioneta circulaba por el lugar, alcanzándolo a impactar con el espejo.

Paramédicos acudieron al sitio, ubicado en los cruces del bulevar Plan de Guadalupe y la calle Gómez Farías, en donde encontraron al masculino consciente pero desorientado, renuente y combativo, sin permitir una valoración completa.

El afectado se negó a proporcionar sus datos personales, mientras que un conocido que llegó al lugar solicitó trasladarlo a su domicilio.

