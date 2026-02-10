Encabeza La Firma el ‘Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026’

Saltillo se alista para recibir el Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026, uno de los espectáculos más ambiciosos del año, que combinará rodeo profesional, música regional mexicana y un componente social, el próximo 20 de junio en la Arena 8 Segundos.

Durante una rueda de prensa organizada por Lura Entertainment, se informó que el evento busca ofrecer una experiencia integral que celebre la identidad del norte del país.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte SIMAS riesgo sanitario por colapso de drenajes y cárcamo en Piedras Negras

El cartel musical estará encabezado por La Firma, agrupación con más de tres décadas de trayectoria, además de David Olivares, La Costumbre, Grupo Renacidos y Dani Guajardo, quienes compartirán escenario en una velada pensada para distintas generaciones.

Además de los conciertos, el programa incluirá un rodeo profesional en coordinación con la empresa Solo Toros, con cinco disciplinas: carrera de barriles, carrera de polos, lazo doble, lazo sencillo y monta de toro. Las competencias otorgarán premios económicos y hebillas, con bolsas que podrán superar los 25 mil pesos, y contarán con etapas previas de clasificación.