Encuentran hombre sin vida en interior de domicilio en Saltillo, familiares lo buscaban hace 3 días

Un hombre perdió la vida en el interior de una casa ubicada en un terreno localizado en Principal y kilómetro 6 sobre calzada Antonio Narro.

La persona de la cual hasta el momento no está identificado, no había sido visto por sus familiares desde hace tres días, por lo que al acudir a buscarlo y al no encontrar respuesta, los familiares decidieron ingresar al domicilio encontrándolo sin vida.

Personal de bomberos acudió a tomar confirmar el deceso de la persona, dando aviso a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.