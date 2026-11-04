Entregan Centro Comunitario número 37 en Saltillo; invierten 5.5 mdp

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    Entregan Centro Comunitario número 37 en Saltillo; invierten 5.5 mdp
    El edificio dispone de salón de usos múltiples, cocina, sanitarios, oficina y explanada con malla sombra. CORTESÍA

El nuevo centro ofrecerá actividades recreativas, culturales, deportivas y de desarrollo social para las familias del sector

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, entregaron el Centro Comunitario de la colonia María de León, el número 37 en la ciudad, que ofrecerá actividades recreativas, culturales, deportivas y de desarrollo social para las familias del sector.

El inmueble también cuenta con un Espacio DIF, donde se brindarán consultas médicas y psicológicas gratuitas, como parte de la estrategia municipal para acercar los servicios a la población.

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Durante la entrega, Díaz González reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para llevar beneficios a todos los sectores de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Agradezco a nuestro amigo y aliado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, por hacer equipo con nosotros y compartir una misma prioridad: que el desarrollo se refleje en el bienestar de toda nuestra ciudad”, expresó.

Por su parte, Luly López Naranjo informó que con este ya suman seis Espacios DIF inaugurados y adelantó que en los próximos días se entregarán cuatro más.

La presidenta honoraria agradeció la colaboración del Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado, universidades y la iniciativa privada para concretar proyectos dirigidos a las familias que más lo necesitan.

Como parte de la inauguración, el programa “Amor en Movimiento” llevó a la colonia servicios de salud, entre ellos consultas y procedimientos dentales, audiometrías, entrega de aparatos auditivos, optometrías y lentes graduados, además de apoyo para diversos trámites.

$!Con esta inauguración suman seis Espacios DIF en Saltillo y se prevé entregar otros cuatro en los próximos días.
Con esta inauguración suman seis Espacios DIF en Saltillo y se prevé entregar otros cuatro en los próximos días. CORTESÍA

El diputado local Álvaro Moreira Valdés destacó que los Centros Comunitarios contribuyen a fortalecer la convivencia y acercar servicios a las familias de distintos sectores de Saltillo.

En tanto, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que la construcción y el equipamiento del nuevo espacio representaron una inversión de 5.5 millones de pesos.

Detalló que el inmueble cuenta con salón de usos múltiples, cocina, sanitarios, oficina y una explanada con malla sombra para actividades al aire libre. También se construyeron banquetas, habilitaron rampas y realizaron trabajos de pintura y limpieza para garantizar un espacio accesible y adecuado para las familias.

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En representación de los beneficiarios, Lidia Badillo Márquez agradeció la construcción del centro y señaló que permitirá acercar distintos servicios y actividades a los habitantes de María de León y colonias aledañas.

Al evento asistieron funcionarios estatales y municipales, integrantes del Cabildo, representantes de Mejora Coahuila y vecinos del sector.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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