Exhiben segundo ataque de Kevin tras agredir a su madre y hermana; acuchilla a trabajador en Saltillo (video)

Un hombre que se dirigía a tomar el transporte público para trasladarse a su trabajo habría sido otra de las víctimas de Kevin Emmanuel, el joven de 20 años detenido durante la madrugada de este miércoles tras atacar con un arma blanca a su madre y a su hermana en la colonia Zaragoza en Saltillo. La nueva agresión quedó registrada en un video de una cámara de seguridad instalada frente a la escuela Óscar Flores Tapia, donde se observa al presunto responsable correr hacia un hombre que caminaba por el sector y abalanzarse contra él con un cuchillo en la mano.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares de la víctima, el afectado se dirigía a abordar el transporte que lo llevaría a su centro de trabajo cuando fue interceptado por el agresor, quien presuntamente le provocó diversas lesiones.

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El caso tomó relevancia luego de que se difundieran las imágenes de vigilancia, en las que se aprecia el momento en que el hombre es sorprendido por el sujeto armado. La familia del afectado informó que acudiría durante el transcurso del día ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos, además de que se determinen las responsabilidades por las lesiones y los daños ocasionados.