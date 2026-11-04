Exhiben segundo ataque de Kevin tras agredir a su madre y hermana; acuchilla a trabajador en Saltillo (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Exhiben segundo ataque de Kevin tras agredir a su madre y hermana; acuchilla a trabajador en Saltillo (video)
    La agresión ocurrió frente a la escuela Óscar Flores Tapia, en Saltillo. TOMADA DEL VIDEO

El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad; la familia de la víctima acudirá ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente

Un hombre que se dirigía a tomar el transporte público para trasladarse a su trabajo habría sido otra de las víctimas de Kevin Emmanuel, el joven de 20 años detenido durante la madrugada de este miércoles tras atacar con un arma blanca a su madre y a su hermana en la colonia Zaragoza en Saltillo.

La nueva agresión quedó registrada en un video de una cámara de seguridad instalada frente a la escuela Óscar Flores Tapia, donde se observa al presunto responsable correr hacia un hombre que caminaba por el sector y abalanzarse contra él con un cuchillo en la mano.

Buscan a sexagenario desaparecido en Saltillo; viajaba en bicicleta

De acuerdo con la información proporcionada por familiares de la víctima, el afectado se dirigía a abordar el transporte que lo llevaría a su centro de trabajo cuando fue interceptado por el agresor, quien presuntamente le provocó diversas lesiones.

El caso tomó relevancia luego de que se difundieran las imágenes de vigilancia, en las que se aprecia el momento en que el hombre es sorprendido por el sujeto armado.

La familia del afectado informó que acudiría durante el transcurso del día ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos, además de que se determinen las responsabilidades por las lesiones y los daños ocasionados.

$!La familia del afectado anunció que presentará una denuncia ante las autoridades.
La familia del afectado anunció que presentará una denuncia ante las autoridades. ULISES MARTÍNEZ

Cabe recordar que Kevin Emmanuel fue detenido durante la madrugada en un domicilio de la colonia Zaragoza, luego de atacar con un arma blanca a su madre, de 73 años, y a su hermana, de 23, quienes sufrieron heridas en los brazos.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica y establecer si existe relación entre ambas agresiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca