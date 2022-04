¿Guardería para perritos en Saltillo? aquí puedes dejar a tu ‘perrhijo’ mientras trabajas o estudias

Sabiendo que no todas las personas tienen el tiempo que quisieran para dedicar a sus mascotas , existen sitios dedicados al cuidado de ellas, algunos son exclusivos para perros y otros tienen apertura para varios tipos de mascotas.

En Coahuila, 603 mil hogares tienen una mascota y no son únicamente perros y gatos. Dicha cifra representa el 68 por ciento de los hogares coahuilenses, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística en su ejercicio del 2021.

¿En qué consiste una guardería para perros y/o gatos?

El primer punto a tener en cuenta es que la guardería cumple un rol distinto al hotel. En este último suelen hospedarse los perros y/o gatos cuyos dueños no estarán en casa durante cierto periodo de tiempo. Generalmente por días o semanas con motivo de viajes laborales o vacacionales, a los que el can no puede acompañarlos.

Por otro lado, la guardería es un espacio al que los animales solo suelen acudir de lunes a sábado durante ciertas horas y luego regresan a su casa. Este servicio funciona para todos aquellos que trabajan y quienes no gustan de dejar solos a sus mascotas.

Además de cuidarlos mientras el dueño está ocupado, otra de las cosas que se busca una guardería es la socialización de los animales.

Si bien los atractivos de cada guardería dependen de cada establecimiento, algunos en Saltillo incluyen: alberca, servicios veterinarios, análisis, hospitalización, servicio de estética, área de juegos, paseos y supervisión médica.