‘Innecesario gasto en la revocación’; menciona diputada por Coahuila

Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura aseguraron que la revocación del mandato fue un “autoaplauso” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde el inicio se trató de un ejercicio “viciado”.

‘pérdida de dinero’

La legisladora Edna Dávalos aseguró que las actividades de gestión se vieron afectadas y que la inversión hecha en la elección fue solamente una pérdida de dinero que era necesario aplicar en diversas solicitudes pendientes como la rehabilitación del tramo de “Los Chorros”.

¿GASTO INNECESARIO

“Existen otras necesidades que atender y con un gasto inecesario de mil 500 millones de pesos pudo invertiste en salud por ejemplo, además, creo que el electorado o ciudadanos también manifestaron algo al no acudir a votar”, expresó el diputado José María Montemayor,

Aseguró que los coahuilenses no fueron a votar no porque no estaban informado, sino como una manera más de manifestar su postura, mientras que las necesidades que sí son verdaderas son ignoradas por la Federación.

Además, agregó, no fue una demanda del pueblo, sino del mismo partido, donde 8 de cada 10 coahuilenses no acudieron a votar, lo que reafirma que no era algo necesario.

‘RESULTADOS FAVORABLES’

Por su parte, la diputada Lizbeth Obregón de Morena, señaló que los resultados fueron favorables pese a los obstáculos que impuso el Instituto Nacional Electoral, al no informar sobre la ubicación de casillas, lugares sin señalizar y poca información difundida.

“Es un ejercicio que se fijó para marcar un precedente, la gente salió a participar y es un hecho histórico donde nadie dio la espalda sino que es un nuevo ejercicio para la población”, expresó la diputada.

En Coahuila la revocación de mandato fue desairada por la ciudadanía; de 2 millones 249 mil 789 personas que pudieron acudir a votar, solo lo hicieron cerca de 300 mil.