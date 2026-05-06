Invade invade carril y derriba a motociclista en Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este miércoles sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la salida del fraccionamiento Puerta del Rey, donde se vieron involucrados un motociclista y una camioneta, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el motociclista Vladimir de Jesús ¨N¨, de 49 años, circulaba por la vía principal con dirección a Centenario de Torreón, cuando la camioneta le quitó el derecho de paso al incorporarse sin precaución.