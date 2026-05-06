Invade invade carril y derriba a motociclista en Saltillo

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    Invade invade carril y derriba a motociclista en Saltillo
    El impacto provocó que el motociclista cayera sobre el pavimento, resultando con una lesión en la pierna derecha, siendo atendido en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

El hombre presentó una lesión en la pierna derecha tras el impacto, sin que se reportaran heridas de gravedad en el lugar

Un accidente vial se registró la mañana de este miércoles sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la salida del fraccionamiento Puerta del Rey, donde se vieron involucrados un motociclista y una camioneta, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el motociclista Vladimir de Jesús ¨N¨, de 49 años, circulaba por la vía principal con dirección a Centenario de Torreón, cuando la camioneta le quitó el derecho de paso al incorporarse sin precaución.

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$!De acuerdo con autoridades, la camioneta involucrada se incorporó sin precaución, provocando que le quitara el derecho de paso al conductor de la motocicleta.
De acuerdo con autoridades, la camioneta involucrada se incorporó sin precaución, provocando que le quitara el derecho de paso al conductor de la motocicleta. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el conductor de la motocicleta cayó sobre el pavimento y resultó con una lesión en la pierna derecha, por lo que fue atendido en el lugar por personal de apoyo.

$!Un motociclista resultó lesionado tras un accidente registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura del fraccionamiento Puerta del Rey.
Un motociclista resultó lesionado tras un accidente registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura del fraccionamiento Puerta del Rey. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las acciones correspondientes para evitar otro accidente, además de ordenar el retiro de las unidades involucradas a un costado. En tanto, Fernanda Rebeca ¨N¨, de 28 años, solicitó la presencia de su ajustador.

Se informó que se esperó la llegada de la aseguradora de la camioneta para que se haga responsable de los daños materiales y brinde un pase médico al lesionado para su atención en un hospital.

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