Joven choca contra autobús y casi termina prensado, en Saltillo

Un joven de 19 años estuvo a punto de quedar prensado dentro de su propio vehículo, luego de impactarse por alcance contra un camión urbano.

Diego N. logró salir por su propio pie, aunque presentó una crisis nerviosa, por lo que fue trasladado a un hospital particular para descartar lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba presuntamente a exceso de velocidad por la lateral del bulevar Venustiano Carranza.

Metros antes de llegar al cruce con Pedro Figueroa Siller, no logró frenar a tiempo su automóvil Dodge Challenger, color gris, y terminó impactándose contra la parte posterior de un autobús marcado con el número económico 23, perteneciente a la ruta Saltillo-Ramos Arizpe.

La unidad de transporte era conducida por José Eduardo N., quien señaló que se había detenido en una parada autorizada para permitir el ascenso y descenso de pasajeros.