Joven choca contra autobús y casi termina prensado, en Saltillo

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    Joven choca contra autobús y casi termina prensado, en Saltillo
    El auto fue llevado a un corralón municipal.
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    Joven choca contra autobús y casi termina prensado, en Saltillo

El joven de 19 años sufrió este accidente en el bulevar Venustiano Carranza

Un joven de 19 años estuvo a punto de quedar prensado dentro de su propio vehículo, luego de impactarse por alcance contra un camión urbano.

Diego N. logró salir por su propio pie, aunque presentó una crisis nerviosa, por lo que fue trasladado a un hospital particular para descartar lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba presuntamente a exceso de velocidad por la lateral del bulevar Venustiano Carranza.

Metros antes de llegar al cruce con Pedro Figueroa Siller, no logró frenar a tiempo su automóvil Dodge Challenger, color gris, y terminó impactándose contra la parte posterior de un autobús marcado con el número económico 23, perteneciente a la ruta Saltillo-Ramos Arizpe.

La unidad de transporte era conducida por José Eduardo N., quien señaló que se había detenido en una parada autorizada para permitir el ascenso y descenso de pasajeros.

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Tras el fuerte impacto, el operador observó que varios usuarios salieron proyectados de sus asientos, por lo que descendió del camión para verificar lo ocurrido y conocer si alguno necesitaba atención médica.

Al acercarse, encontró al conductor del automóvil fuera de la unidad y con una crisis nerviosa, mientras era valorado por paramédicos de la Cruz Roja que acudieron para brindarle los primeros auxilios.

A pesar de lo aparatoso del percance, los 40 pasajeros que viajaban en el autobús no requirieron valoración médica y pudieron continuar con sus actividades.

Debido a la fuerza del impacto, prácticamente la mitad del Dodge Challenger quedó incrustada debajo del camión urbano, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para realizar las maniobras de extracción y posteriormente trasladarlo a un corralón.

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