Jóvenes que amenazaron a policías de Saltillo quedan bajo resguardo domiciliario

Dos jóvenes señalados de amenazar con un cuchillo a dos oficiales de la Preventiva Municipal de Saltillo quedaron bajo resguardo domiciliario por disposición judicial.

Los hechos se registraron el viernes 18 de octubre en Camino Escénico y Cerro Bello, colonia Lomas Verdes, cuando los oficiales detuvieron una motocicleta Italika roja que circulaba sin placas. El conductor, identificado como Roberto Carlos “N”, viajaba acompañado por Yahir Alejandro “N”, quien descendió del vehículo armado con una navaja.

