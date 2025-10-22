Jóvenes que amenazaron a policías de Saltillo quedan bajo resguardo domiciliario
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Dos jóvenes que presuntamente amenazaron con un cuchillo a oficiales de la Preventiva Municipal en Saltillo deberán permanecer bajo resguardo domiciliario, según resolución de un juez. Se programó una segunda audiencia para el 25 de octubre
Dos jóvenes señalados de amenazar con un cuchillo a dos oficiales de la Preventiva Municipal de Saltillo quedaron bajo resguardo domiciliario por disposición judicial.
Los hechos se registraron el viernes 18 de octubre en Camino Escénico y Cerro Bello, colonia Lomas Verdes, cuando los oficiales detuvieron una motocicleta Italika roja que circulaba sin placas. El conductor, identificado como Roberto Carlos “N”, viajaba acompañado por Yahir Alejandro “N”, quien descendió del vehículo armado con una navaja.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Estás listo? Saltillo se prepara para el Festival Ánimas del Desierto 2025 con más de 70 actividades culturales
El acompañante amenazó con herir a la oficial Wendy Nayeli “N” y a su compañero Juan Ignacio N., pronunciando la frase: “Nos vamos a matar”. Los policías lograron someter a los presuntos agresores, quienes al parecer se encontraban bajo los efectos de drogas.
Ambos fueron consignados ante un agente del Ministerio Público y posteriormente presentados ante un juez, quien determinó su libertad bajo resguardo domiciliario. La autoridad solicitó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) verificar la existencia del domicilio de los acusados.
Se programó una segunda audiencia para el 25 de octubre a las 12:00 horas, advirtiendo que, en caso de no presentarse, serán declarados prófugos de la justicia.