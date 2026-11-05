Mantienen descuentos para testamentos durante noviembre en Coahuila

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Saltillo
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    Mantienen descuentos para testamentos durante noviembre en Coahuila
    Coahuila mantendrá durante noviembre el costo de 2 mil pesos para elaborar testamentos y ofrecerá trámites gratuitos a beneficiarios de programas y sectores contemplados en la campaña. ARCHIVO

El trámite tiene un costo general de 2 mil pesos y gratuidad para determinados beneficiarios; el Colegio de Notarios calcula que se superarán los resultados del 2025

Los descuentos para elaborar testamentos seguirán vigentes durante noviembre en Coahuila, con una tarifa general de 2 mil pesos y apoyos para quienes pueden acceder al trámite sin costo, confirmó Francisco Aguirre Sánchez, presidente del Colegio de Notarios del estado.

La continuidad de la campaña permitirá atender a quienes no aprovecharon los beneficios durante septiembre y octubre. El dirigente señaló que también existen descuentos adicionales mediante Mejora Coahuila.

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“Prolongamos el tema del Mes del Testamento a noviembre, e incluso a lo mejor hasta diciembre”, expresó. La extensión a diciembre todavía no está confirmada.

De acuerdo con Aguirre Sánchez, el trámite es gratuito para quienes reciben un certificado de Mejora, así como para integrantes de las fuerzas de seguridad y servidores públicos del sector salud contemplados en la campaña.

Aguirre Sánchez estimó que durante 2026 se podría alcanzar la cantidad de 5 mil testamentos en Coahuila, frente a los aproximadamente 4 mil 800 que recordó se contabilizaron en 2025, lo que representaría unos 200 trámites adicionales y un incremento cercano al 4.2%. Sin embargo, aclaró que las cantidades son preliminares y deberán contrastarse con el balance de la Dirección de Notarías al terminar este mes.

El presidente del Colegio de Notarios señaló que la gratuidad no siempre se traduce en una mayor participación. En el caso de las fuerzas de seguridad, explicó que persisten creencias personales que dificultan convencer a sus integrantes de elaborar el documento.

“Aunque es gratis, no lo hacen tantos”, expresó, sin precisar cuántos han aprovechado el beneficio.

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Aguirre Sánchez explicó que Mejora Coahuila facilita la canalización de beneficiarios hacia las notarías y apoya la difusión de la campaña. Añadió que mantener periodos definidos para las promociones busca incentivar a la población a concretar el trámite, pues cuando no existe una fecha de referencia resulta más fácil posponerlo nuevamente.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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