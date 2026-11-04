Más de 420 mil personas disfrutaron del Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo

La celebración del Día de Muertos convirtió a Saltillo en un amplio escenario cultural durante 13 días, con actividades artísticas, recorridos históricos, exposiciones y espectáculos que atrajeron a 420 mil personas. El alcalde Javier Díaz González informó que el Festival Ánimas del Desierto 2026 concluyó con la realización de 75 actividades en distintos puntos de la ciudad, del 22 de octubre al 3 de noviembre, con el propósito de preservar y promover las tradiciones mexicanas. Para su desarrollo participaron 2 mil 246 personas, entre organizadores, artistas, creadores, estudiantes, voluntarios y personal operativo.

Entre los principales atractivos estuvieron el Altar Monumental instalado en las escalinatas del Barrio de Santa Anita y el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, en el Parque Las Maravillas, además del Festival Paso de la Mariposa Monarca, que tuvo intervenciones artísticas en Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, el callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y el antiguo ICOCULT. Díaz González atribuyó los resultados a la coordinación del Instituto Municipal de Cultura, el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la iniciativa privada y la participación ciudadana, así como a las condiciones de seguridad que permitieron desarrollar las actividades.

La programación también incluyó propuestas gastronómicas y visuales, como el Pan de Muerto Monumental, elaborado en coordinación con la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos El Fénix, así como la instalación de altares y la exposición de Calaveras Saraperas. A estas actividades se sumaron el Ciclo de Cine de Terror Clásico y la sexta edición de Intervención de Espacios, con intervenciones en la Estación de Bomberos, el Auditorio Víctor Arámbula, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Parque Ecológico El Chapulín, la Arena Pavillón del Norte y el Centro Cultural Casa Purcell. La cartelera artística también contempló la presentación de Torno y retorno ocre quemado, propuesta escénica de Alberto Villarreal que aborda el mestizaje oaxaqueño mediante saberes artesanales, tradiciones y expresiones contemporáneas.

Asimismo, se ofreció el recorrido El tranvía de las leyendas... historias que cuenta Saltillo, a cargo de Gabriel Neaves, además de visitas históricas al Teatro García Carrillo, Casa Purcell y el Museo Rubén Herrera, talleres y presentaciones de canto y baile. El cierre estuvo a cargo del espectáculo Cantaba la muerte, con ensamble en vivo y la participación de la cantante Claudia Gutiérrez en Paseo Capital. Con esta programación, el festival extendió sus actividades a plazas, teatros, museos, centros culturales, centros comerciales, ejidos, auditorios y calles de Saltillo, consolidando una celebración que involucró a distintos sectores de la comunidad.