Más de cinco meses sin regresar a casa. La maestra cuya vida cambió con la explosión en la colonia Santa Fe en Saltillo

“Estaba en mi recámara. Me levanto a ver qué pasó y en ese momento ni siquiera soy consciente de que ya no estaba la puerta. Veo que se cayó el marco y que ya no había puerta, no había cristales. Voy a su habitación y entonces escuchamos los gritos de las personas que estaban atrapadas en la casa que se derrumbó. Nuestra casa está justo detrás de esa vivienda”, cuenta García Ruiz.

Al llegar con su hija, la maestra se ve que estaba herida, con todo su cuerpo lleno de cristales de ventanas que se reventaron por el estruendo:

“Cuando llego con ella la veo herida y que está llamando al 911 pidiendo ayuda por las personas que estaban atrapadas. Yo pensé que el accidente había sido en mi casa, nunca dimensionamos qué era, ni la magnitud del daño que tuvimos en casa, pero vimos que puertas y ventanas salieron volando”, narra.

Así, pasmadas, bajan las escaleras de la casa y se dirigen al cuarto de lavandería en donde Bruno “el güero”, Miranda y Enzo, tres perritos schnauzer, deberían estar dormidos, pero no los encuentran.