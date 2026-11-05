Notarios coahuilenses participan en encuentro nacional; lagunero integra próxima planilla

El Colegio de Notarios de Coahuila participará en el encuentro nacional que comienza este jueves 5 de noviembre, en Guadalajara, Jalisco, donde se renovará la dirigencia del gremio con una planilla que incluye al lagunero Salvador Sánchez Ávila como candidato a subtesorero. La representación estatal también buscará atraer reuniones nacionales a Saltillo y Torreón.

El XXXVII Congreso Nacional del Notariado Mexicano se desarrollará hasta el 7 de noviembre en la Expo Guadalajara. El programa del recinto establece actividades este jueves de las 16:00 a las 19:30 horas, y el viernes y sábado de las 08:00 a las 14:30 horas. El encuentro reunirá a notarios y especialistas para actualizar conocimientos y analizar asuntos de la práctica notarial.

Francisco Aguirre Sánchez, presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, explicó que la asamblea electoral está prevista para el sábado 7 de noviembre. La candidatura única está encabezada por José Luis Leal Campos, actual presidente del colegio de Jalisco e integrante del consejo nacional.

“Este sábado es la asamblea donde se celebra la elección, que pues en este caso hubo un candidato único y de unidad, del Colegio Nacional del Notariado”, señaló.

La participación coahuilense en la planilla corresponde a Sánchez Ávila, notario de Torreón, propuesto para ocupar la subtesorería durante los siguientes dos años. Su incorporación quedará sujeta a la elección de la asamblea.

“El notario de Torreón, Salvador Sánchez Ávila, forma parte de la planilla, va a ser subtesorero”, expresó Aguirre Sánchez al describir la integración propuesta.

Además de participar en la renovación, el colegio estatal aprovechará el encuentro para gestionar una Jornada Nacional en Saltillo durante 2027. Según Aguirre Sánchez, una reunión de este tipo podría convocar entre 500 y 800 notarios, además de sus acompañantes.