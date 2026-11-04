Ofrecerá la UAdeC cinco días de música y actividades culturales

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Saltillo
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    Ofrecerá la UAdeC cinco días de música y actividades culturales
    La UAdeC ofrecerá cinco días de conciertos, talleres, conferencias y clases magistrales con entrada gratuita. CORTESÍA

Realizará la Escuela Superior de Música la Semana Cultural Santa Cecilia

Con conciertos, talleres, conferencias y clases magistrales, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela Superior de Música (Esmuadec), realizará la Semana Cultural Santa Cecilia 2026, del 9 al 13 de noviembre, con actividades gratuitas y abiertas al público en Saltillo.

La programación se desarrollará en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (Cecuvar) y el Centro Cultural Radio Concierto, con propuestas dirigidas tanto a músicos y estudiantes como a personas interesadas en conocer y disfrutar distintas expresiones musicales.

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Los detalles fueron presentados en rueda de prensa por el director de la Escuela Superior de Música, Juan Antonio Espiricueta; el director del Cecuvar, Pedro Moreno Salazar, y el promotor cultural y responsable de la logística, Julio Cárdenas Martínez.

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CONFERENCIAS Y TALLERES PARA ABRIR LA JORNADA

La inauguración será el lunes 9 de noviembre, a las 16:00 horas, en el lobby del Cecuvar, donde se realizará la ceremonia de apertura y posteriormente la conferencia “Apreciación del jazz”, impartida por el maestro argentino Eduardo Elia.

A las 17:00 horas, en la sala audiovisual, el licenciado Pedro Gaytán ofrecerá el Taller de Locución.

Para el martes 10, a las 16:00 horas, se programó la actividad “El trabajo coral: Técnica y algo más”, a cargo del doctor Óscar Humberto Álvarez Arroyo y la doctora Gricelda Magdalena Reséndiz Flores.

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A las 17:00 horas, Eduardo Elia impartirá el taller “Improvisación (para todos los instrumentos)”, mientras que a las 19:30 horas se presentará el concierto “Los Tigres de Borges”, en el lobby del Cecuvar.

El miércoles 11, las actividades comenzarán a las 16:00 horas con la plática “Universo Mahler”, impartida por Joel Almaguer. Una hora después, Eduardo Elia abordará el tema “¿Cómo llega a ser alguien músico de jazz?”, en la sala audiovisual.

De manera simultánea, el maestro Alejandro Márquez Guadarrama ofrecerá clases magistrales de violín, viola y música de cámara en el lobby del recinto.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Radio Concierto recibirá al guitarrista Alberto González y al cantante Arturo Rodríguez. El espacio se encuentra ubicado en General Cepeda número 443, en el Centro Histórico de Saltillo.

CONCIERTOS PARA CERRAR LA SEMANA

El jueves 12 de noviembre, a las 16:00 horas, Omar Medina y Edith González Narro presentarán la conferencia “Artista en modo supervivencia: Convocatorias, estímulos, recursos para tu gestión artística”.

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A las 17:00 horas continuarán las clases magistrales de violín, viola y música de cámara, a cargo de Alejandro Márquez Guadarrama. Para las 19:30 horas se programó el concierto “Eduardo Elia & Amigos SLW”, en el lobby del Cecuvar.

La jornada de clausura será el viernes 13 de noviembre. A las 16:00 horas se impartirá la conferencia de divulgación “Investigación-Acción: Propuesta para transformar la práctica musical”, con la participación de la doctora Norma Estela Jiménez Díaz, el doctor Gerardo Monjarás Luna y el maestro Jesús Alejandro Aguirre Vilchis.

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A las 17:00 horas, el licenciado Jesús Sánchez Águila ofrecerá el taller “Afinando la Mente: Herramientas prácticas para afrontar la ansiedad en el escenario”.

Finalmente, a las 19:30 horas, Alejandro Márquez Guadarrama, en la viola, acompañado por José Luis Rocca, en el piano, ofrecerá el concierto de clausura.

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