Olvido de regalos en la cajuela de un presunto InDriver de Saltillo genera polémica en Facebook

En el post realizado el sábado 18 de junio se lee: “Buenas noches estoy buscando a un InDriver que nos agarró la carrera en la Bellavista en Pedro Aranda ya que se llevó todos los regalos de mi niña en la cajuela y veníamos saliendo de la fiesta. Si me los puede traer le pago la carrera ya que iban todos los regalos”.

La polémica se desató en un grupo de Facebook en el que conviven pasajeros y conductores de la aplicación móvil conocida como InDriver, cuando una mujer emitió una publicación en la que explicó que buscaba a un chofer en particular , quien se habría identificado como prestador de servicios de dicha app.

“Esque mi cuñada iba batallando con los niños y se le pasó ya que venía ella con los niños y nosotros esperamos el siguiente carro x eso ya no me di cuenta hasta que llegue yo. De igual manera existen videos de las placas del carro que nos tomó la carrera es un Spark Gris el salón ya me mandó videos de las cámaras gracias!”.

Incluso este caso provocó conversaciones entre los internautas que generaron suposiciones respecto a lo que pudo haber ocurrido con los regalos en cuestión.