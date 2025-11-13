Perfora hombre pulmón a joven con una botella y lo deja grave; consigue libertad condicional en Saltillo

A Hernán le impusieron una pena de cuatro años de prisión por el delito de lesiones gravísimas que pusieron en peligro la vida de un hombre. La sentencia fue dictada por el juez Alfredo Ibarra, titular de la Sala Penal Número Nueve en Saltillo.

El sentenciado aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que le permite acceder a beneficios de libertad anticipada. Sin embargo, deberá cubrir 30 mil pesos como reparación del daño a favor de la víctima, Lorenzo, además de pagar una multa de 2 mil 262.80 pesos. Su liberación será supervisada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE).

TE PUEDE INTERESAR: Un muerto y dos lesionados deja fatal encontronazo en la carretera Saltillo-Zacatecas

Los hechos ocurrieron la tarde del 18 de abril de 2025 en los condominios de la colonia La Herradura. En la calle Criollo, esquina con Veintidós, se registró una riña entre pandillas en la que el agresor intervino. Durante el enfrentamiento, rompió un envase de vidrio y con uno de los fragmentos lesionó a Lorenzo N. en el tórax, la espalda y una costilla. Esta última herida provocó una perforación pulmonar que puso en riesgo su vida. La víctima fue trasladada de emergencia a una clínica particular.

El Ministerio Público integró pruebas como la denuncia formal, la inspección del lugar y un video del momento de la agresión. Además, se le ordenó a Hernández comparecer bimestralmente para firmar, no acercarse a la víctima y abstenerse de cualquier acto de intimidación contra sus familiares. En caso de incumplir estas disposiciones, deberá continuar el proceso dentro del reclusorio varonil.