Prende menor fuego a sillas durante juego y casi provoca tragedia en vivienda de Saltillo

Un incendio en el interior de una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia luego de que uno de dos menores prendiera fuego a las sillas del comedor mientras jugaba, al encontrarse sin supervisión directa de un adulto, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la madre de familia, Anakaren “N”, de 30 años, salió de su domicilio hacia una tienda cercana, dejando en casa a sus hijos Iker Sabdiel, de 12 años, y Damián Ariel, de 3 años, ya que habitualmente lo hacía y nunca había ocurrido ningún incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: buscan a joven desaparecido en la colonia Nueva Libertad