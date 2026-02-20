Prende menor fuego a sillas durante juego y casi provoca tragedia en vivienda de Saltillo

Saltillo
/ 20 febrero 2026
    Los menores involucrados fueron auxiliados y llevados a la casa de vecinos mientras se controlaba el fuego. ULISES MARTÍNEZ

El incendio en la vivienda provocó daños materiales en el comedor, aunque los menores y la madre no resultaron lesionados

Un incendio en el interior de una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia luego de que uno de dos menores prendiera fuego a las sillas del comedor mientras jugaba, al encontrarse sin supervisión directa de un adulto, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la madre de familia, Anakaren “N”, de 30 años, salió de su domicilio hacia una tienda cercana, dejando en casa a sus hijos Iker Sabdiel, de 12 años, y Damián Ariel, de 3 años, ya que habitualmente lo hacía y nunca había ocurrido ningún incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: buscan a joven desaparecido en la colonia Nueva Libertad

Los menores involucrados fueron auxiliados y llevados a la casa de vecinos mientras se controlaba el fuego. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, en esta ocasión, durante la ausencia de la madre, el menor de 12 años prendió fuego a las sillas del comedor mientras estaba con su hermano de 3 años, lo que provocó el inicio del incendio en el inmueble.

Al regresar, la madre observó que las llamas comenzaban a propagarse, por lo que auxiliaron a los menores para salir de la vivienda y fueron trasladados a la casa de unos vecinos, donde la mujer se reunió con ellos.

Bomberos lograron sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara al resto de la vivienda. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Bomberos arribaron pocos minutos después y lograron sofocar el fuego, que causó daños materiales en el área del comedor. Según los reportes, el menor de 12 años señaló a su hermano como responsable del incidente.

Paramédicos valoraron a los dos menores, quienes no presentaron lesiones, mientras que la madre recibió atención en el lugar debido a una crisis nerviosa.

