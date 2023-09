Presentan quejas ante la CNDH contra siete escuelas de Coahuila por discriminación hacia alumnos

En lo que va de este año y con el arranque del inicio escolar en siete plantes educativos del Estado se han presentado actos de discriminación contra estudiantes impidiéndoles el acceso, por tal motivo se han interpuesto quejas formales en la Comisión de Derechos Humanos del Estado en donde se están llevando a cabo los procesos correspondientes por este tipo de acciones.

Durante el arranque del periodo escolar 2023-2024 el Subsecretario de Educación en Coahuila, José Alberto Salcido Portillo, dio una declaración en donde informó a los padres de familia, personal docente y alumnos de cualquier plantel educativo en el Estado que quedaba completamente prohibido que se le impidiera el acceso a las escuelas y planteles educativos.

Pese a esto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha levantado siete quejas relacionadas con niños, niñas y adolescentes que presuntamente hayan sufrido algún tipo de discriminación en escuelas y que por tal motivo se les ha impedido el acceso a sus plantes educativos.

TE PUEDE INTERESAR: Trágico Hallazgo: Joven desaparecido fue encontrado sin Vida en el SEMEFO de Saltillo

El tipo de discriminación que se ha reportado en estas quejas son porque los alumnos han presentado TDAH y trastorno conductual, autismo grado 1, asperger y otra más por corte de pelo, lo que ha impedido que los menores de edad continúen con sus estudios ya que se les ha prohibido el acceso a los plantes educativos.

La mayoría de estas quejas se han presentado en el Municipio de Torreón en donde ocurrieron tres, seguido de Monclova con dos casos, uno más en San Pedro y otro en el Municipio de Saltillo.

Estas quejas actualmente están en proceso de investigación por parte del personal de la CDHEC, así que hasta el momento no se ha podido deliberar si son verídicas o no, no obstante personal de la comisión dio a conocer que en caso de que se haya presentado algún acto de discriminación por parte de ellos podría emitirse una recomendación y se podría iniciar un proceso.