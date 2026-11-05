Provoca aparatoso accidente y lesiona a su acompañante, en Saltillo
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El accidente se registró en el bulevar Jesús Valdez Sánchez
Una mujer que conducía un automóvil provocó un aparatoso accidente vial en la colonia Manantiales de la Aurora, en el que su pareja resultó lesionada.
El reporte, realizado cerca de las 9:00 de la noche, movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindar atención a Juan Carlos N., quien presentó una herida en el antebrazo izquierdo.
El hombre manifestó que no deseaba ser trasladado a un centro médico, por lo que permaneció en el lugar para acompañar a la conductora, identificada como Linieth Nahomi López, de 34 años.
La mujer circulaba a bordo de un Hyundai i10, color rojo, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en dirección al oriente.
Al intentar ingresar al callejón Río Usumacinta, que conecta con la avenida Luis Donaldo Colosio, no se percató de que por la vialidad circulaba una camioneta Toyota Hilux, color gris, contra la cual terminó impactándose.
El automóvil chocó de frente contra el costado izquierdo de la pick up, cuyo conductor perdió el control y salió del camino, hasta terminar en el estacionamiento de una plaza comercial.
El afectado, identificado como Fernando Santiago Ramírez, no presentó lesiones y solicitó la intervención de su compañía aseguradora para buscar un acuerdo con la parte señalada como responsable.
Los daños materiales en ambos vehículos fueron estimados en aproximadamente 50 mil pesos. Debido a las circunstancias del accidente, el caso será consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.