Provoca aparatoso accidente y lesiona a su acompañante, en Saltillo

Una mujer que conducía un automóvil provocó un aparatoso accidente vial en la colonia Manantiales de la Aurora, en el que su pareja resultó lesionada.

El reporte, realizado cerca de las 9:00 de la noche, movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindar atención a Juan Carlos N., quien presentó una herida en el antebrazo izquierdo.

El hombre manifestó que no deseaba ser trasladado a un centro médico, por lo que permaneció en el lugar para acompañar a la conductora, identificada como Linieth Nahomi López, de 34 años.

La mujer circulaba a bordo de un Hyundai i10, color rojo, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en dirección al oriente.

Al intentar ingresar al callejón Río Usumacinta, que conecta con la avenida Luis Donaldo Colosio, no se percató de que por la vialidad circulaba una camioneta Toyota Hilux, color gris, contra la cual terminó impactándose.