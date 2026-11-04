Proyectarán ‘Los lobos’ en cine con causa para la Casa del Migrante de Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en colaboración con la Casa del Migrante Saltillo, llevará a cabo la tercera edición de “Cine en Tránsito”, un evento que busca abrir un espacio de reflexión sobre la migración a través del cine y recaudar víveres en apoyo al albergue. La cita es este viernes 6 de noviembre a las 5:00 de la tarde en la Galería de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en la calle Benito Juárez 139, en la Zona Centro de la ciudad.

La función estará dedicada a la película Los lobos (2019), dirigida por Samuel Kishi. El filme narra la historia de Max y Leo, dos niños de 8 y 5 años que viajan de México a Albuquerque, Estados Unidos, junto con su madre Lucía en busca de una vida mejor. Mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, los hermanos observan el inseguro barrio en el que se encuentra el motel donde viven, al tiempo que anhelan que su madre cumpla la promesa de llevarlos a Disneylandia.

La entrada a la función consistirá en un kilo de alimentos no perecederos. De acuerdo con los organizadores, todo lo recaudado será destinado en su totalidad en apoyo a la Casa del Migrante Saltillo, institución que brinda refugio y asistencia a personas en situación de movilidad. Con esta actividad, las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC buscan generar empatía y visibilizar las realidades que enfrentan las familias migrantes a través del séptimo arte.