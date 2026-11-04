Registran nueve casos de acoso y tres denuncias por ataques durante plantón del Tec Saltillo

El miedo y la incertidumbre marcaron los últimos días del plantón del Instituto Tecnológico de Saltillo para los estudiantes involucrados en el Movimiento Estudiantil Burros Pardos, quienes sufrieron ataques contra sus domicilios y vehículos, propios o de personas cercanas, hechos por los que ya se presentaron tres denuncias penales individuales. Paralelamente, durante las manifestaciones, por lo menos nueve casos relacionados con posibles situaciones de acoso y violencia de género recibieron atención de dependencias estatales.

En entrevista para VANGUARDIA, un representante del movimiento reconoció que fueron cuatro ataques contra viviendas de sus compañeros, los cuales provocaron temor entre los manifestantes, particularmente porque ocurrieron mientras permanecían concentrados en el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza. “La verdad que se vivió con mucho miedo, porque los ataques estaban siendo en nuestras casas, mientras nosotros estábamos ¡en una huelga!”, expresó el dirigente, al recordar los acontecimientos que incrementaron la tensión durante las negociaciones. El representante consideró que los hechos significaron una forma de presión contra quienes encabezaban la protesta y sostuvo que los ataques parecían estar coordinados. Sin embargo, no aportó elementos para identificar a los responsables ni establecer quiénes habrían ordenado las agresiones.

Por estos acontecimientos se presentaron tres denuncias penales individuales, relacionadas con daños ocasionados a viviendas y vehículos de estudiantes. Los procedimientos son independientes de los casos de presunto acoso por los que se instalaron las mesas de negociación en el plantón. Hasta el momento no se cuenta con información sobre posibles responsables o avances de las investigaciones. CASOS DE ACOSO Respecto a la atención de posibles víctimas de acoso y violencia de género en el Tec Saltillo, el líder estudiantil explicó que dependencias del Gobierno de Coahuila instalaron, en el transcurso de la manifestación, mesas de trabajo con especialistas en género, inclusión y diversidad sexual, donde por lo menos nueve casos recibieron orientación y acompañamiento. “Gracias a esos acercamientos, fueron alrededor de nueve”, declaró al ser cuestionado sobre la cantidad de quejas o denuncias surgidas durante las jornadas.

Estos casos podrían derivar posteriormente en denuncias formales o procedimientos administrativos, dependiendo de las circunstancias particulares y de las decisiones de las personas involucradas. No obstante, el representante no precisó cuántos corresponden específicamente a acoso ni cuántos han iniciado alguna acción legal. Reconoció que la cifra pudo ser mayor, debido a que el Gobierno estatal notificó con poca anticipación la participación de sus dependencias, lo que impidió convocar ampliamente a otras estudiantes que pudieran requerir atención. Respecto a los docentes señalados por presunto acoso, reconoció que no se acordaron separaciones inmediatas frente a grupo, aunque confió en que los nuevos procedimientos permitan establecer medidas de protección para las posibles víctimas. CONCLUYE EL PLANTÓN El representante informó además que personal jurídico y enviados de la Dirección General del TecNM acudirían a revisar las condiciones de infraestructura, mientras que el movimiento decidió impulsar jornadas informativas sobre el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), en lugar de insistir en su desaparición.

El plantón concluyó el martes 3 de noviembre, después de 7 días y 5 horas de bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, mientras que las actividades académicas se reanudaron casi en su totalidad este miércoles. La directora del Tecnológico de Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, no ha podido ser localizada para obtener una entrevista y conocer su postura sobre los compromisos alcanzados. LOS NUEVE PUNTOS DEL PLIEGO PETITORIO 1. INICIO DE AUDITORÍA Comenzó una auditoría que podría durar entre tres y cuatro meses para administrativos, docentes y directivos. Tres representantes elegidos por el alumnado recibirían capacitación para supervisar su desarrollo. 2. ATENCIÓN AL ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO Se instalarán mesas jurídicas para revisar casos pendientes y promover procedimientos cuando existan elementos suficientes. También se contempla un comité de género, un Punto Violeta y un botón de emergencia. 3. AUDITORÍA FINANCIERA INTEGRAL Se solicitó investigar ingresos, egresos, contrataciones, adquisiciones, obras y recursos del Tecnológico mediante organismos fiscalizadores competentes. Las posibles irregularidades podrían derivar en procedimientos administrativos. 4. CONTRALORÍA ESTUDIANTIL Se anunció un organismo independiente del CESA, integrado por cinco representantes y un suplente, elegidos mediante votación, para vigilar recursos, donativos, auditorías y necesidades de laboratorios. 5. INVESTIGACIÓN A LA DIRECTORA DEL PLANTEL Se pidió investigar a la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz por presuntas omisiones e irregularidades. Una eventual sanción dependerá de los resultados de las investigaciones y de las resoluciones legales correspondientes, pero sin ser removida del puesto mientras dure la investigación. 6. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Del 9 al 13 de noviembre se prevé una evaluación técnica de los tres campus pertenecientes al TecNM Saltillo. También se anunciaron permisos para intervenir el edificio Principal, posibles donaciones de maquinaria y mejoras municipales en el entorno. 7. ATENCIÓN A NECESIDADES DE LAS CARRERAS El 10 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, se instalará una mesa en el Centro de Información para recibir solicitudes escritas de los capítulos y representantes estudiantiles. 8. GARANTÍA DE NO REPRESALIAS Los representantes exhibieron una carta que, según explicaron, tiene firma y sello institucional para proteger de represalias académicas, administrativas y disciplinarias a quienes participaron en el movimiento y en futuras manifestaciones. 9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INVESTIGACIÓN DE FILTRACIONES Exigieron detener la difusión de información privada e investigar una posible participación de funcionarios y terceros, con intervención del OIC y autoridades competentes, además de reforzar las medidas de seguridad.