Como una forma de celebrar su 101 aniversario de vida, la Diócesis de Saltillo realizó una entrevista al obispo emérito, Francisco Villalobos Padilla, para que la feligresía conozca su historia personal y su paso por la Iglesia Católica.

En la entrevista realizada en la Diócesis de Saltillo, el Obispo recordó que la educación en su casa fue la que lo llevó a dedicar su vida a la fe católica, y dijo que en su familia, nunca hubo imposiciones ni violencia.

“Me siento deudor de tanta ternura y cuidado de la que fui objeto por parte de mis padres”, dijo.

Al igual que sus hermanos, Francisco Villalobos recordó que su interés por la religión lo llevó a estudiar el seminario en San José Analco, una comunidad religiosa en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

También recordó que cuando empezó a incursionar, en México había un ambiente de rechazo hacia la Iglesia, debido a que la Constitución había tomado fuerza en lo que se proclamaba al no reconocimiento de la Iglesia como institución social.

Fue después de varios años en el seminario y haciendo estudios de Teología, que por fin terminó su preparación en Roma para ser ordenado como sacerdote.

Al día de hoy, en la entrevista, dijo que su vida como Obispo Emérito, ha sido de dolor y sufrimiento, por cosas que han pasado en la vida, y dijo que la sucesión que se llevó con el ahora también emérito Raúl Vera, fue una situación natural y de respeto.

“De sufrimiento, porque no faltan contradicciones y dificultades, pero pues es la vida, qué le vamos a hacer. Pero bendito sea Dios que la sucesión fue en mi opinión muy natural y no conflictiva, pudo haberse pensado con Don Raúl y no hubo tal reacción”, dijo.

Anuncian misa

Será el próximo 5 de febrero, cuando la Diócesis de Saltillo realice una misa en la Catedral de Saltillo en agradecimiento a la vida del Obispo Emérito.

CELEBRA AISLADO >2