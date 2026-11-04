Revelan acuerdos del Tec Saltillo; habrá auditorías, vigilancia de recursos y protección a estudiantes

Durante una rendición de cuentas difundida en redes sociales, los representantes explicaron los compromisos alcanzados, los procedimientos para ejecutarlos y las condiciones que deberán cumplirse para atender las principales demandas que originaron el plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Auditorías financieras, vigilancia estudiantil de los recursos institucionales, investigaciones por presuntas irregularidades administrativas, protección contra represalias y rehabilitación de instalaciones forman parte de los acuerdos que el Movimiento Estudiantil Burros Pardos dio a conocer tras las negociaciones con las autoridades del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Uno de los anuncios más relevantes fue el inicio de una auditoría al Tecnológico, que, según los estudiantes, abarcará distintas áreas administrativas, incluida la Dirección, y podría prolongarse entre tres y cuatro meses.

Los manifestantes exhibieron documentos que identificaron como una orden de auditoría y explicaron que tres alumnos elegidos por la comunidad recibirán capacitación para supervisar el procedimiento. Adicionalmente, anunciaron la creación de una Contraloría Estudiantil integrada por cinco representantes y un suplente, elegidos democráticamente, para vigilar recursos, donativos, auditorías y necesidades de laboratorios, con independencia del CESA (Consejo Ejecutivo de Sociedad de Alumnos).

En relación con la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, los estudiantes informaron que solicitaron investigar presuntas omisiones ante denuncias de acoso, posibles irregularidades administrativas y desvíos de recursos. Sin embargo, aclararon que su separación del cargo no quedó establecida como una medida inmediata, sino que dependerá de los resultados de las investigaciones.

Explicaron que las anomalías detectadas podrían dar lugar a un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), mediante el cual se formularían presuntas responsabilidades para su eventual resolución por las autoridades competentes.

Respecto a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual, los representantes anunciaron mesas de trabajo con el área jurídica del TecNM para revisar expedientes pendientes o inconformidades con resoluciones anteriores.

También se contempla integrar un comité de género que acompañe a las víctimas y supervise los procesos de denuncia, además de gestionar un Punto Violeta y un botón de emergencia, cuya instalación requiere autorización.

Paralelamente, habilitarán formularios digitales para recopilar testimonios, evidencias relacionadas con Mindbox y reportes sobre deficiencias académicas y de infraestructura.

En materia de instalaciones, anunciaron que durante la semana del 9 al 13 de noviembre personal técnico del TecNM acudirá a los campus Principal, Boilot y Ejido para evaluar daños y necesidades de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.

Los estudiantes afirmaron que ya cuentan con permisos municipales para intervenir el edificio Principal y que buscarán donaciones de maquinaria de empresas. Asimismo, informaron que el martes 10 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, se realizará una mesa de trabajo para atender solicitudes específicas de las carreras.

También mencionaron compromisos municipales relacionados con banquetas, paraderos, arbolado e iluminación en los alrededores del instituto.

Finalmente, el movimiento exhibió una carta de no represalias que, según sus representantes, cuenta con firma y sello institucional, y exigió investigar la presunta filtración de domicilios, fotografías y expedientes académicos de estudiantes.

Solicitaron la intervención del Órgano Interno de Control del TecNM y otras autoridades para determinar posibles responsabilidades de funcionarios o terceros en la difusión de información privada.

Igualmente, denunciaron daños contra viviendas y vehículos de tres integrantes del movimiento.

Los estudiantes finalmente ofrecieron disculpas por las afectaciones del bloqueo y aseguraron que publicarán los documentos de los acuerdos cuando obtengan autorización para difundirlos, mientras mantienen la vigilancia de su cumplimiento.

Por su parte, hasta el momento no ha sido posible localizar a la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, para obtener una entrevista y conocer su postura sobre los compromisos asumidos y los mecanismos para garantizar su cumplimiento.