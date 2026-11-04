Revelan acuerdos del Tec Saltillo; habrá auditorías, vigilancia de recursos y protección a estudiantes

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    Revelan acuerdos del Tec Saltillo; habrá auditorías, vigilancia de recursos y protección a estudiantes
    El Movimiento Estudiantil Burros Pardos presentó un balance de los acuerdos alcanzados con las autoridades del Tec de Saltillo. OMAR SAUCEDO

Estudiantes del Tec de Saltillo anunciaron auditorías, una Contraloría Estudiantil, investigaciones y compromisos de rehabilitación tras las negociaciones

Auditorías financieras, vigilancia estudiantil de los recursos institucionales, investigaciones por presuntas irregularidades administrativas, protección contra represalias y rehabilitación de instalaciones forman parte de los acuerdos que el Movimiento Estudiantil Burros Pardos dio a conocer tras las negociaciones con las autoridades del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Durante una rendición de cuentas difundida en redes sociales, los representantes explicaron los compromisos alcanzados, los procedimientos para ejecutarlos y las condiciones que deberán cumplirse para atender las principales demandas que originaron el plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza.

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$!Entre los compromisos figura la creación de una Contraloría Estudiantil para vigilar el manejo de recursos y donativos.
Entre los compromisos figura la creación de una Contraloría Estudiantil para vigilar el manejo de recursos y donativos. OMAR SAUCEDO

Uno de los anuncios más relevantes fue el inicio de una auditoría al Tecnológico, que, según los estudiantes, abarcará distintas áreas administrativas, incluida la Dirección, y podría prolongarse entre tres y cuatro meses.

Los manifestantes exhibieron documentos que identificaron como una orden de auditoría y explicaron que tres alumnos elegidos por la comunidad recibirán capacitación para supervisar el procedimiento. Adicionalmente, anunciaron la creación de una Contraloría Estudiantil integrada por cinco representantes y un suplente, elegidos democráticamente, para vigilar recursos, donativos, auditorías y necesidades de laboratorios, con independencia del CESA (Consejo Ejecutivo de Sociedad de Alumnos).

En relación con la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, los estudiantes informaron que solicitaron investigar presuntas omisiones ante denuncias de acoso, posibles irregularidades administrativas y desvíos de recursos. Sin embargo, aclararon que su separación del cargo no quedó establecida como una medida inmediata, sino que dependerá de los resultados de las investigaciones.

Explicaron que las anomalías detectadas podrían dar lugar a un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), mediante el cual se formularían presuntas responsabilidades para su eventual resolución por las autoridades competentes.

Respecto a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual, los representantes anunciaron mesas de trabajo con el área jurídica del TecNM para revisar expedientes pendientes o inconformidades con resoluciones anteriores.

También se contempla integrar un comité de género que acompañe a las víctimas y supervise los procesos de denuncia, además de gestionar un Punto Violeta y un botón de emergencia, cuya instalación requiere autorización.

Paralelamente, habilitarán formularios digitales para recopilar testimonios, evidencias relacionadas con Mindbox y reportes sobre deficiencias académicas y de infraestructura.

En materia de instalaciones, anunciaron que durante la semana del 9 al 13 de noviembre personal técnico del TecNM acudirá a los campus Principal, Boilot y Ejido para evaluar daños y necesidades de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.

Los estudiantes afirmaron que ya cuentan con permisos municipales para intervenir el edificio Principal y que buscarán donaciones de maquinaria de empresas. Asimismo, informaron que el martes 10 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, se realizará una mesa de trabajo para atender solicitudes específicas de las carreras.

También mencionaron compromisos municipales relacionados con banquetas, paraderos, arbolado e iluminación en los alrededores del instituto.

Finalmente, el movimiento exhibió una carta de no represalias que, según sus representantes, cuenta con firma y sello institucional, y exigió investigar la presunta filtración de domicilios, fotografías y expedientes académicos de estudiantes.

Solicitaron la intervención del Órgano Interno de Control del TecNM y otras autoridades para determinar posibles responsabilidades de funcionarios o terceros en la difusión de información privada.

Igualmente, denunciaron daños contra viviendas y vehículos de tres integrantes del movimiento.

Los estudiantes finalmente ofrecieron disculpas por las afectaciones del bloqueo y aseguraron que publicarán los documentos de los acuerdos cuando obtengan autorización para difundirlos, mientras mantienen la vigilancia de su cumplimiento.

Por su parte, hasta el momento no ha sido posible localizar a la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, para obtener una entrevista y conocer su postura sobre los compromisos asumidos y los mecanismos para garantizar su cumplimiento.

$!Los estudiantes exigieron investigar presuntas irregularidades administrativas, denuncias de acoso y filtraciones de información personal.
Los estudiantes exigieron investigar presuntas irregularidades administrativas, denuncias de acoso y filtraciones de información personal. OMAR SAUCEDO

Los nueve puntos del pliego petitorio:

1. INICIO DE AUDITORÍA

Comenzó una auditoría que podría durar entre tres y cuatro meses para administrativos, docentes y directivos. Tres representantes elegidos por el alumnado recibirían capacitación para supervisar su desarrollo.

2. ATENCIÓN AL ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Se instalarán mesas jurídicas para revisar casos pendientes y promover procedimientos cuando existan elementos suficientes. También se contempla un comité de género, un Punto Violeta y un botón de emergencia.

3. AUDITORÍA FINANCIERA INTEGRAL

Se solicitó investigar ingresos, egresos, contrataciones, adquisiciones, obras y recursos del Tecnológico mediante organismos fiscalizadores competentes. Las posibles irregularidades podrían derivar en procedimientos administrativos.

4. CONTRALORÍA ESTUDIANTIL

Se anunció un organismo independiente del CESA, integrado por cinco representantes y un suplente, elegidos mediante votación, para vigilar recursos, donativos, auditorías y necesidades de laboratorios.

5. INVESTIGACIÓN A LA DIRECTORA DEL PLANTEL

Se pidió investigar a la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz por presuntas omisiones e irregularidades. Una eventual sanción dependerá de los resultados de las investigaciones y de las resoluciones legales correspondientes, pero sin ser removida del puesto mientras dure la investigación.

6. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Del 9 al 13 de noviembre se prevé una evaluación técnica de los tres campus pertenecientes al TecNM Saltillo. También se anunciaron permisos para intervenir el edificio Principal, posibles donaciones de maquinaria y mejoras municipales en el entorno.

7. ATENCIÓN A NECESIDADES DE LAS CARRERAS

El 10 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, se instalará una mesa en el Centro de Información para recibir solicitudes escritas de los capítulos y representantes estudiantiles.

8. GARANTÍA DE NO REPRESALIAS

Los representantes exhibieron una carta que, según explicaron, tiene firma y sello institucional para proteger de represalias académicas, administrativas y disciplinarias a quienes participaron en el movimiento y en futuras manifestaciones.

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INVESTIGACIÓN DE FILTRACIONES

Exigieron detener la difusión de información privada e investigar una posible participación de funcionarios y terceros, con intervención del OIC y autoridades competentes, además de reforzar las medidas de seguridad.

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Antonio Santos

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