Revisan reforma notarial en Coahuila; buscan llevarla al Congreso este mismo año

Francisco Aguirre Sánchez, presidente del Colegio de Notarios del Estado, reveló que el proyecto contempla nuevas exigencias de preparación profesional, mayores requisitos para acceder a una patente notarial y el fortalecimiento de las facultades de supervisión y sanción de la Dirección de Notarías.

La reforma a la Ley del Notariado de Coahuila se encuentra en revisión de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, donde actualmente se afinan los últimos detalles de una propuesta que pretende presentarse ante el Congreso local antes de concluir 2026, con la posibilidad de que su aprobación se extienda hasta el primer trimestre del próximo año.

“Ahorita estamos en un proceso de revisión... está en Consejería Jurídica. Le están afinando detalles”, explicó el dirigente sobre la etapa en que se encuentra la propuesta para actualizar la legislación vigente desde 1979.

Entre las modificaciones destaca la incorporación de un diplomado obligatorio de 50 horas para quienes aspiren a convertirse en notarios públicos, que deberá ser impartido por el Colegio de Notarios y validado por la Secretaría de Gobierno.

Además, la reforma busca establecer expresamente en la legislación la obligación de capacitación permanente para los fedatarios en funciones, con la finalidad de mantener actualizados sus conocimientos jurídicos y administrativos.

“Además de todos los requisitos, un requisito adicional, pues es primero cumplir con un diplomado de 50 horas que imparte el Colegio, validado por la Secretaría de Gobierno”, señaló Aguirre Sánchez.

El Presidente del organismo explicó que la actualización normativa también responde a situaciones detectadas durante el ejercicio de la función notarial, particularmente en materia de vigilancia administrativa y procedimientos para atender posibles irregularidades.

Por ello, la propuesta contempla ampliar las atribuciones de la Dirección de Notarías para realizar labores de supervisión y aplicar sanciones, con la intención de fortalecer los controles institucionales antes de que las irregularidades deriven en conflictos de mayores consecuencias.

“Se actualizaron facultades, va a tener más facultades de supervisión, de sanción. Y además hay obligaciones ahora de capacitación obligatoria”, destacó.

La reforma también busca ampliar los mecanismos de verificación de identidad en operaciones notariales, particularmente mediante herramientas biométricas que actualmente se utilizan principalmente en trámites relacionados con créditos hipotecarios del Infonavit y de instituciones bancarias.

En septiembre, el Congreso de Coahuila había manifestado disposición para revisar mecanismos tecnológicos de autenticación documental ante los riesgos de falsificación y suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, una preocupación que forma parte del proceso de modernización del notariado.

Aguirre Sánchez indicó que la intención del Gobierno estatal es enviar la iniciativa al Poder Legislativo antes de terminar el presente año, aunque reconoció que su aprobación dependerá de los tiempos de revisión y discusión parlamentaria.