$!Riña de migrantes desata polémica en redes sociales de Saltillo, ¿discriminación?

También hubo quien se mostró en contra del actuar del gobierno respecto a la migración, como el señalamiento de Bere de Montaner: “Nomas a eso vienen. No entiendo xq los dejan entrar al país. Traen problemas de todo tipo... Se pasan no saben respetar y lo peor es q el gobierno se los permite”. Incluso hubo quienes se cuestionaron de dónde proviene el dinero para las repatriaciones: “Siempre me he preguntado quién paga el traslado cuando repatrían a los indocumentados. ¿11 boletos hasta Senegal?”, escribió el usuario Lorenzo en Twitter.