Saltillo alista 50 cuadrillas para gran programa de embellecimiento urbano en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El número de cuadrillas de vialidades aumentó de 4 en 2024 a 16 en este año
El alcalde Javier Díaz González informó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se implementará durante este 2026 un amplio programa de embellecimiento urbano en todo el municipio de Saltillo, el cual incluirá acciones de rehabilitación de vialidades y avenidas, así como mejoras en colonias y espacios públicos.
El presidente municipal detalló que, con el respaldo del Gobierno del Estado, se contará con un total de 50 cuadrillas que trabajarán en distintos sectores de la ciudad para mejorar el entorno de las familias saltillenses.
TE PUEDE INTERESAR: Entregan Galardón Manuel Corpus Beltrán a policías; se invertirán más de mil 100 mdp en seguridad: Alcalde
“Serán brigadas de embellecimiento urbano, pintura y deshierbe, entre las que se incluyen además 16 cuadrillas de rehabilitación de vialidades y avenidas, así como al interior de las colonias”, explicó.
Díaz González destacó que el número de cuadrillas para rehabilitación de vialidades ha ido en aumento, al pasar de cuatro en 2024, a siete en 2025 y llegar a 16 en este 2026, lo que permitirá una atención más rápida y eficiente en las diferentes zonas de la ciudad.
“Con ello se tendrá la posibilidad de atender los diferentes sectores de la ciudad de una manera más rápida y con tiros de precisión”, afirmó.
Agregó que se contará con dos maquinarias para trabajar en las avenidas principales donde se registran agrietamientos en el pavimento, mientras que las cuadrillas manuales se enfocarán principalmente en el interior de las colonias.
El alcalde señaló que las brigadas serán distribuidas mediante una calendarización estratégica y que ya se sostuvo una reunión con el equipo municipal para definir la logística y el arranque oficial de las 50 cuadrillas.
TE PUEDE INTERESAR: Con una inversión superior a 150 millones de pesos, arranca el Programa Alimentario en Coahuila
Finalmente, indicó que dentro de este programa también se atenderá la limpieza de terrenos baldíos. Explicó que, a través de Catastro, se notificará a los propietarios para que realicen la limpieza correspondiente y, en caso de incumplimiento, se aplicarán multas administrativas y el municipio intervendrá para realizar los trabajos necesarios.