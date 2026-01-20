Saltillo alista 50 cuadrillas para gran programa de embellecimiento urbano en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 enero 2026
    Saltillo alista 50 cuadrillas para gran programa de embellecimiento urbano en 2026
    Se contará con un total de 50 cuadrillas para trabajar en toda la ciudad, informó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

El número de cuadrillas de vialidades aumentó de 4 en 2024 a 16 en este año

El alcalde Javier Díaz González informó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se implementará durante este 2026 un amplio programa de embellecimiento urbano en todo el municipio de Saltillo, el cual incluirá acciones de rehabilitación de vialidades y avenidas, así como mejoras en colonias y espacios públicos.

El presidente municipal detalló que, con el respaldo del Gobierno del Estado, se contará con un total de 50 cuadrillas que trabajarán en distintos sectores de la ciudad para mejorar el entorno de las familias saltillenses.

TE PUEDE INTERESAR: Entregan Galardón Manuel Corpus Beltrán a policías; se invertirán más de mil 100 mdp en seguridad: Alcalde

“Serán brigadas de embellecimiento urbano, pintura y deshierbe, entre las que se incluyen además 16 cuadrillas de rehabilitación de vialidades y avenidas, así como al interior de las colonias”, explicó.

Díaz González destacó que el número de cuadrillas para rehabilitación de vialidades ha ido en aumento, al pasar de cuatro en 2024, a siete en 2025 y llegar a 16 en este 2026, lo que permitirá una atención más rápida y eficiente en las diferentes zonas de la ciudad.

$!Las cuadrillas manuales trabajarán dentro de las colonias.
Las cuadrillas manuales trabajarán dentro de las colonias. FOTO: CORTESÍA

“Con ello se tendrá la posibilidad de atender los diferentes sectores de la ciudad de una manera más rápida y con tiros de precisión”, afirmó.

Agregó que se contará con dos maquinarias para trabajar en las avenidas principales donde se registran agrietamientos en el pavimento, mientras que las cuadrillas manuales se enfocarán principalmente en el interior de las colonias.

El alcalde señaló que las brigadas serán distribuidas mediante una calendarización estratégica y que ya se sostuvo una reunión con el equipo municipal para definir la logística y el arranque oficial de las 50 cuadrillas.

TE PUEDE INTERESAR: Con una inversión superior a 150 millones de pesos, arranca el Programa Alimentario en Coahuila

Finalmente, indicó que dentro de este programa también se atenderá la limpieza de terrenos baldíos. Explicó que, a través de Catastro, se notificará a los propietarios para que realicen la limpieza correspondiente y, en caso de incumplimiento, se aplicarán multas administrativas y el municipio intervendrá para realizar los trabajos necesarios.

Temas


Alcaldes
colonias

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado