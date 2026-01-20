Saltillo alista 50 cuadrillas para gran programa de embellecimiento urbano en 2026

El alcalde Javier Díaz González informó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se implementará durante este 2026 un amplio programa de embellecimiento urbano en todo el municipio de Saltillo, el cual incluirá acciones de rehabilitación de vialidades y avenidas, así como mejoras en colonias y espacios públicos.

El presidente municipal detalló que, con el respaldo del Gobierno del Estado, se contará con un total de 50 cuadrillas que trabajarán en distintos sectores de la ciudad para mejorar el entorno de las familias saltillenses.

“Serán brigadas de embellecimiento urbano, pintura y deshierbe, entre las que se incluyen además 16 cuadrillas de rehabilitación de vialidades y avenidas, así como al interior de las colonias”, explicó.

Díaz González destacó que el número de cuadrillas para rehabilitación de vialidades ha ido en aumento, al pasar de cuatro en 2024, a siete en 2025 y llegar a 16 en este 2026, lo que permitirá una atención más rápida y eficiente en las diferentes zonas de la ciudad.