Saltillo: apuñala joven a su madre y hermana tras reclamo en colonia Zaragoza

Un joven de 20 años, identificado como Kevin Emmanuel, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, luego de atacar con un arma blanca a su madre y a su hermana al interior de un domicilio de la colonia Zaragoza. Los hechos ocurrieron minutos después de las 05:00 horas de este miércoles, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Fresnos y Acacia, donde el joven presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas.

De acuerdo con las autoridades, sus familiares le reclamaron por el estado en el que se encontraba, situación que provocó que tomara un arma blanca y comenzara a amenazarlas. Fue su hermana, Andrea Hernández, de 23 años, quien intentó tranquilizarlo, pero el joven se abalanzó contra ella y le ocasionó heridas en los brazos.

Al intervenir para detener la agresión, su madre, Ericka Vanessa, de 73 años, también fue atacada por su hijo, quien la lesionó en dos ocasiones en los brazos. Los gritos de ambas mujeres alertaron a los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades. Minutos después, elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio y detuvieron al joven, quien tenía las manos ensangrentadas al momento de ser asegurado.

Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención a las dos mujeres y determinaron que sus heridas eran superficiales, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital. El detenido fue llevado a las celdas municipales y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, las víctimas recibieron indicaciones sobre el procedimiento para presentar la denuncia.