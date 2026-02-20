Saltillo: buscan a joven desaparecido en la colonia Nueva Libertad

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, Delegación Sureste, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Paulo Emiliano Briones Armendáriz, de 21 años, quien fue visto por última vez el 11 de febrero de 2026 en la colonia Nueva Libertad en Saltillo. Desde ese día se desconoce su paradero.

El joven tiene estatura aproximada de 1.70 metros, complexión delgada, tez blanca y pesa alrededor de 65 kilogramos. Su cabello es corto, ondulado y color negro, mientras que sus ojos son café oscuro.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón gris con bolsas, playera negra de manga corta, sudadera negra y tenis blancos con azul. Entre sus señas particulares destacan tatuajes: uno en el brazo derecho con la figura de una calavera y otros ilegibles, así como un tatuaje en la pantorrilla derecha con la imagen de la Santa Muerte.