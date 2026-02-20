Saltillo: buscan a joven desaparecido en la colonia Nueva Libertad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Paulo Emiliano, de 21 años, vestía pantalón gris, playera negra, sudadera negra y tenis blancos con azul, con tatuajes en brazo derecho y pantorrilla derecha
La Fiscalía de Personas Desaparecidas, Delegación Sureste, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Paulo Emiliano Briones Armendáriz, de 21 años, quien fue visto por última vez el 11 de febrero de 2026 en la colonia Nueva Libertad en Saltillo. Desde ese día se desconoce su paradero.
El joven tiene estatura aproximada de 1.70 metros, complexión delgada, tez blanca y pesa alrededor de 65 kilogramos. Su cabello es corto, ondulado y color negro, mientras que sus ojos son café oscuro.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a joven abordo de una motocicleta con reporte de robo en la Saltillo 2000
Al momento de su desaparición, vestía pantalón gris con bolsas, playera negra de manga corta, sudadera negra y tenis blancos con azul. Entre sus señas particulares destacan tatuajes: uno en el brazo derecho con la figura de una calavera y otros ilegibles, así como un tatuaje en la pantorrilla derecha con la imagen de la Santa Muerte.
La Fiscalía pide que cualquier información que pueda ayudar a localizarlo se reporte de inmediato a través del 911 de Emergencias, al número (844) 438 0700 de la Fiscalía General del Estado o directamente a la Delegación de Personas Desaparecidas Región Sureste.
El organismo enfatizó que las investigaciones continúan activas y que cualquier dato proporcionado por la ciudadanía será utilizado para ubicar al joven y determinar las circunstancias de su desaparición.
Las autoridades recuerdan a la población que la colaboración ciudadana es clave en casos de personas desaparecidas y que los reportes recibidos se manejan de manera confidencial, priorizando la seguridad de los involucrados.
Paulo Emiliano Briones Armendáriz es buscado por su seguridad, y la Fiscalía hace un llamado urgente para que cualquier información, por mínima que parezca, sea compartida con los canales oficiales, con el fin de avanzar en su localización y esclarecer los hechos.