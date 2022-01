$!Saltillo: denuncian en redes a profesor de box por presunto acoso a niña de 11 años

Mediante una publicación en Facebook, la madre de una menor de 11 años denunció a Mauricio “N”, un profesor de boxeo en Saltillo, por presunto acoso a su hija.

Fue a través de capturas de pantalla, con las que Denisse, madre de la niña, expuso que Mauricio “N” le envió mensajes vía WhatsApp a su hija en los que, entre otras cosas, hace comentarios respecto a sus piernas y le dice: “Eres mi novia”, “Shitonaaa”, “Y borra nuestras conversaciones y amárrate”.

Ante estos mensajes, la niña le externa su incomodidad al profesor por su forma de dirigirse hacia ella y le responde: “Ire profe no es x ser mala persona pero no me gustaría k me dijera que soy su novia o de esas cosas nomas sí que sí me gusta muchísimo ir al box pero gracias!”

Incluso la menor llega a cuestionarle al profesor el motivo por el que le pide que borre las conversaciones.