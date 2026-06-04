Saltillo: Mundial en escuelas: ven viable actividades en planteles, pero rechazan suspender clases

A una semana del juego inaugural del Mundial 2026, donde México enfrentará a Sudáfrica a la 01:00 de la tarde del próximo 11 de junio, maestros y asociaciones de padres de familia consideran más viable realizar actividades dentro de los planteles educativos que suspender clases o modificar de manera general los horarios escolares en Saltillo. El horario del encuentro coincide con salidas del turno matutino y entradas del vespertino, lo que ha abierto el debate sobre posibles ajustes para permitir que alumnos puedan seguir el partido.

Francisco Javier Mancillas González, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Coahuila, señaló que no consideran conveniente suspender clases o afectar el calendario escolar por el Mundial, aunque sí ven posible analizar dinámicas especiales únicamente para el partido inaugural. El representante recordó que durante los mundiales de 1970 y 1986 no hubo modificaciones al calendario escolar, incluso pese a situaciones complejas como el terremoto de 1985. Sin embargo, reconoció que para el partido inaugural podrían analizarse alternativas como ajustes mínimos en horarios o actividades dentro de las escuelas para permitir que alumnos sigan el evento deportivo. “A lo mejor poder darle la oportunidad a los niños de que puedan ver ese partido inicial”, explicó. Mancillas González consideró que cualquier decisión debería tomarse mediante acuerdos entre directivos, padres de familia y autoridades educativas, priorizando no afectar el cierre del ciclo escolar. “Los maestros de por sí están corriendo para concluir este ciclo escolar”, dijo. Además, indicó que entre padres de familia existe preocupación por evitar afectaciones académicas, aunque también reconoció que el Mundial puede representar una oportunidad de convivencia y promoción deportiva entre estudiantes.

Por su parte, representantes de la Sección 38 del SNTE señalaron que hasta el momento se mantiene la postura de continuar con clases normales y sin interferir en la jornada escolar. No obstante, señalaron que algunos planteles podrían integrar actividades relacionadas con el Mundial dentro de las propias escuelas. “Existen planteles que incluso integran estas actividades deportivas a su jornada brindando un espacio adecuado y ordenado con los alumnos para presenciar dicho evento, y una vez concluido se retoman las actividades académicas”, señalaron. Asimismo, indicaron que los padres de familia mantienen la libertad de decidir si envían o no a sus hijos a clases ese día. En tanto, la Sección 5 del magisterio indicó que la postura es mantener coordinación con la Secretaría de Educación para que ambas instancias trabajen “en el mismo canal” respecto al tema. El debate ocurre mientras algunos colegios privados en Saltillo ya preparan dinámicas y actividades relacionadas con el Mundial, mientras autoridades educativas analizan posibles estrategias para escuelas públicas.

Publicidad