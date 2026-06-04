Saltillo: Mundial en escuelas: ven viable actividades en planteles, pero rechazan suspender clases

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Mundial en escuelas: ven viable actividades en planteles, pero rechazan suspender clases
    El partido entre México y Sudáfrica se jugará el próximo 11 de junio a la 01:00 de la tarde, horario que coincide con entradas y salidas escolares. FOTO: MAGNIFIC

Planteles podrían integrar el partido inaugural dentro de actividades escolares

A una semana del juego inaugural del Mundial 2026, donde México enfrentará a Sudáfrica a la 01:00 de la tarde del próximo 11 de junio, maestros y asociaciones de padres de familia consideran más viable realizar actividades dentro de los planteles educativos que suspender clases o modificar de manera general los horarios escolares en Saltillo.

El horario del encuentro coincide con salidas del turno matutino y entradas del vespertino, lo que ha abierto el debate sobre posibles ajustes para permitir que alumnos puedan seguir el partido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inicia-uadec-actividades-por-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-con-exposicion-fotografica-BL21089091

Francisco Javier Mancillas González, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Coahuila, señaló que no consideran conveniente suspender clases o afectar el calendario escolar por el Mundial, aunque sí ven posible analizar dinámicas especiales únicamente para el partido inaugural.

El representante recordó que durante los mundiales de 1970 y 1986 no hubo modificaciones al calendario escolar, incluso pese a situaciones complejas como el terremoto de 1985.

Sin embargo, reconoció que para el partido inaugural podrían analizarse alternativas como ajustes mínimos en horarios o actividades dentro de las escuelas para permitir que alumnos sigan el evento deportivo.

“A lo mejor poder darle la oportunidad a los niños de que puedan ver ese partido inicial”, explicó.

Mancillas González consideró que cualquier decisión debería tomarse mediante acuerdos entre directivos, padres de familia y autoridades educativas, priorizando no afectar el cierre del ciclo escolar.

“Los maestros de por sí están corriendo para concluir este ciclo escolar”, dijo.

Además, indicó que entre padres de familia existe preocupación por evitar afectaciones académicas, aunque también reconoció que el Mundial puede representar una oportunidad de convivencia y promoción deportiva entre estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pudo-haber-golpeado-a-un-nino-docente-denuncia-agresion-con-piedra-en-jardin-de-ninos-de-saltillo-NH21159163

Por su parte, representantes de la Sección 38 del SNTE señalaron que hasta el momento se mantiene la postura de continuar con clases normales y sin interferir en la jornada escolar. No obstante, señalaron que algunos planteles podrían integrar actividades relacionadas con el Mundial dentro de las propias escuelas.

“Existen planteles que incluso integran estas actividades deportivas a su jornada brindando un espacio adecuado y ordenado con los alumnos para presenciar dicho evento, y una vez concluido se retoman las actividades académicas”, señalaron.

Asimismo, indicaron que los padres de familia mantienen la libertad de decidir si envían o no a sus hijos a clases ese día.

En tanto, la Sección 5 del magisterio indicó que la postura es mantener coordinación con la Secretaría de Educación para que ambas instancias trabajen “en el mismo canal” respecto al tema.

El debate ocurre mientras algunos colegios privados en Saltillo ya preparan dinámicas y actividades relacionadas con el Mundial, mientras autoridades educativas analizan posibles estrategias para escuelas públicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Escuelas
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durazo y Villarreal, investigados

Durazo y Villarreal, investigados
true

Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX
El primer caso en Texas fue detectado en un becerro de tres semanas en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass.

Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass
Especialistas recomiendan mantener a las mascotas en lugares frescos durante las altas temperaturas.

Coahuila: Golpe de calor en perros y gatos, una emergencia médica que puede ser mortal
Tras el arribo de la paciente al nosocomio, personal médico realizó los protocolos de valoración correspondientes, determinando que la mujer ya no contaba con signos de vida.

Llega adulta mayor sin vida a hospital privado de Saltillo
Bruno García, Josué Zamarrón, Gabriel Aguirre y sus compañeros colocaron a Saltillo entre los mejores equipos escolares del país.

Bulls de Saltillo es subcampeón nacional de flag football
Aseguran que la mayor parte del incremento en los precios del petróleo se produjo a principios de marzo, cuando se interrumpieron los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

FMI dice que subida del crudo provoca inflación, pero el alza se concentró en marzo
La cuenta regresiva avanza en la costa oeste de Estados Unidos para la mayor Copa Mundial de la historia, un torneo marcado por la incertidumbre diplomática que rodea la participación del conjunto iraní.

En plena guerra, el presidente de fútbol iraní trabaja para que su selección vaya al Mundial