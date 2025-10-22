Saltillo: Sexgenaria sufre accidente, le fallan los frenos y choca contra poste

Minerva Delgado, de 60 años, fue trasladada a la Clínica 1 del IMSS con una lesión en la nariz, luego de que su vehículo se quedara sin frenos y chocara contra un poste en la colonia Josefa Ortíz de Domínguez.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Josefa Ortíz de Domínguez y Leona Vicario, donde elementos de la Policía Municipal de Tránsito y socorristas de la Cruz Roja acudieron tras recibir el reporte.

Delgado conducía un Chrysler Shadow, con placas EXS-811-A, cuando el vehículo perdió el control debido a la falla en los frenos. Para evitar un choque frontal contra viviendas, la conductora giró hacia su lado derecho, subió a la banqueta y terminó impactándose contra un poste de concreto.