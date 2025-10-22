Saltillo: Sexgenaria sufre accidente, le fallan los frenos y choca contra poste
El vehículo que conducía se quedó sin frenos, lo que provocó que perdiera el control
Minerva Delgado, de 60 años, fue trasladada a la Clínica 1 del IMSS con una lesión en la nariz, luego de que su vehículo se quedara sin frenos y chocara contra un poste en la colonia Josefa Ortíz de Domínguez.
El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Josefa Ortíz de Domínguez y Leona Vicario, donde elementos de la Policía Municipal de Tránsito y socorristas de la Cruz Roja acudieron tras recibir el reporte.
Delgado conducía un Chrysler Shadow, con placas EXS-811-A, cuando el vehículo perdió el control debido a la falla en los frenos. Para evitar un choque frontal contra viviendas, la conductora giró hacia su lado derecho, subió a la banqueta y terminó impactándose contra un poste de concreto.
Tras ser valorada por los socorristas de la Cruz Roja en el lugar, se determinó su traslado al hospital para descartar lesiones mayores. Personal de tránsito tomó conocimiento del incidente para los procedimientos correspondientes.