Saltillo vive recuperación desigual: comercio al alza, hoteleros a la baja

“Ya en abril, mayo y junio empezaron a aumentar un poco más las ventas gracias al Día de las Madres, el Día del Padre y las graduaciones; esos tres eventos han ayudado a mejorar”, explicó Duarte.

Añadió que, respecto al mismo periodo de 2024, se percibe un retroceso en las ventas cercano al 10 por ciento, influido por factores como los aranceles y la competencia en otros sectores fuera del centro.

“He platicado con varios comerciantes y del trimestre pasado a este las ventas aumentaron como un 40 por ciento, porque el trimestre pasado sí estuvo muy mal; pero comparando estas fechas con las del año pasado, creo que sí tenemos una reducción de un 10 por ciento.

“Sin embargo, es normal: cada año disminuye un poco por los problemas que pasan en el país, que nos repercuten en empresas, fábricas o por la competencia”, detalló.

AFECTA A HOTELEROS INCERTIDUMBRE

En el caso del sector hotelero, Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, explicó que respecto al año pasado ha habido una reducción cercana al 30 por ciento.

“La gente no está viajando, no está viniendo a hacer negocios. Nosotros vivimos de un turismo empresarial. Nos bajó mucho el flujo; no traemos la misma cantidad de visitantes, porque ahora todo se hace a través de Zoom y la gente ya no se desplaza”, apuntó.