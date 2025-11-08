Shiomara tiene 8 años y busca apoyo para representar a Saltillo y México en mundial de natación en aguas abiertas

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Shiomara tiene 8 años y busca apoyo para representar a Saltillo y México en mundial de natación en aguas abiertas
    Familia y entrenadores apoyan a Shiomara Ávila en su sueño de competir internacionalmente. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Necesita reunir más de 100 mil pesos para asistir a Oceanman World Final Championship Dubai 2025 el próximo 2 de diciembre

Tras obtener el primer lugar en su categoría durante el Oceanman celebrado en Cozumel en el mes de agosto, Shiomara Ávila, de ocho años, busca el apoyo de la ciudadanía para representar a Saltillo, a Coahuila y a México en la final mundial de aguas abiertas en Dubái en unas semanas.

En entrevista con VANGUARDIA, Shiomara y su mamá, Olivia Ávila, compartieron que la pequeña ha participado en numerosas competencias de natación en albercas, pero que la experiencia en aguas abiertas representó un nuevo reto para ambas.

$!La nadadora de ocho años entrena en Nautilus, perfeccionando su técnica en alberca semiolímpica.
La nadadora de ocho años entrena en Nautilus, perfeccionando su técnica en alberca semiolímpica. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Además de ser una buena estudiante, Shiomara muestra gran disciplina y compromiso con este deporte. La madre de la pequeña nadadora recordó que desde temprana edad Shiomara mostró un gran gusto y habilidad para la natación. Con el tiempo, superó el nivel de su primera escuela y actualmente entrena en Nautilus, en una alberca semiolímpica, donde continúa perfeccionando su técnica.

$!Shiomara Ávila celebra su triunfo en la categoría infantil del Oceanman en Cozumel.
Shiomara Ávila celebra su triunfo en la categoría infantil del Oceanman en Cozumel. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Shiomara comenzó a competir a los cinco años en eventos amistosos y este año inició preparación para competencias más exigentes. Así, con cuatro años de entrenamiento en albercas de la ciudad, decidió participar por primera vez en Oceanman, una competencia de nado en mar abierto, donde sorprendió a su familia, a sus entrenadores y a ella misma al ganar su categoría con un tiempo de 15 minutos y 1 segundo.

$!La pequeña nadadora se prepara para representar a Saltillo, Coahuila y México en la final mundial en Dubái.
La pequeña nadadora se prepara para representar a Saltillo, Coahuila y México en la final mundial en Dubái. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

La familia Ávila continúa apoyando a Shiomara para que siga representando con orgullo a su ciudad, su estado y su país, no solo en esta competencia, sino en las que vengan.

Para quienes deseen contribuir con los gastos del viaje, la familia compartió su información de contacto. El apoyo puede canalizarse al número 844 100 3388, a nombre de Olivia Ávila Galván, así como a la cuenta BBVA 297 703 9344 o a la CLABE 012 078 02977039344 6.

Ante la proximidad de la final, Shiomara hace un llamado a la ciudadanía para ayudarla a reunir los recursos necesarios para viajar a Dubái, y agradece a su mamá “por todo lo que le ha dado”.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

