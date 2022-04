Tardará finiquito para jubilados de UAdeC más de un año

Académicos de la UAdeC aseguraron a través de redes sociales que su finiquito por jubilación podría serles entregado hasta dentro de un año y medio, debido a que hay una lista de espera de alrededor 200 trabajadores.

“Haré un planteamiento serio, resulta que recién me prejubilé de la UAdeC a través de Oficialía Mayor pero sólo de manera verbal me dicen que no hay dinero para mi finiquito.

“También lo solicité vía escrita, de manera inmediata me dieron de baja en el IMSS y Rectoría, su respuesta verbal, insisto, es que será dentro de un año, dos o cinco cuando pagarán y qué hay más de 200 personas esperando también delante de mí”, expresó una académica que se desempeñó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

La académica dijo que le debían de dar su finiquito proporcional de forma inmediata y justa.

Por su parte, la Oficialía Mayor, señaló que en los últimos dos años se han firmado alrededor de 150 convenios donde trabajadores de la máxima casa de estudios.

“Hay un retraso en el pago de finiquitos, consecuencia de la situación económica adversa que atraviesa la Universidad en los últimos tres años, para darles agilidad a los pagos hemos firmado convenios con los trabajadores para que lo reciban en parcialidades”, expresó el Oficial Mayor de la UAdeC, Luis Gutiérrez Flores.

Además, destacó que durante su estancia en la casa de estudios, la institución brindó y permitió en el caso de los académicos, el desarrollo de posgrados, viajes al extranjero presentar ponencias y más actividades académicas.

“Como los apoyó la Universidad, yo creo que les toca ahora a ellos ser comprensivos y solidarios con la situación”, expresó el Oficial Mayor.