Vacaciones de Semana Santa serán críticas para el manejo de la pandemia en Saltillo

Las vacaciones de Semana Santa se acercan, lo que se traduce en aumento de movilidad, formación de aglomeraciones y riesgos de contagio de Covid-19; es decir, un periodo crítico en el que los establecimientos y ciudadanos no deben reducir las medidas de protección sanitaria, informó la Dirección de Salud Pública de Saltillo.

“Queremos que la población siga teniendo presente que el virus existe, se transmite y se acerca una temporada crítica en donde la movilización de Semana Santa y Semana de Pascua suele ser muy grande”, señaló Luis Alfonso Carrillo González, titular de la dirección municipal.

Asimismo explicó que los lugares turísticos del municipio se encuentran abarrotados y ya no hay lugares para reservaciones, lo que apunta a un incremento significativo el tránsito y aglomeración de personas en las próximas semanas.

El periodo vacacional que comprende la Semana Santa y Semana de Pascua empieza el 10 de abril y concluye el 24 del mes, y aunque el sector turístico del estado ha sido capacitado y se ha verificado que cumpla con los protocolos sanitarios, Luis Alfonso Carrillo reforzó el llamado a mantener las medidas de prevención, como el uso obligatorio de cubrebocas y la sana distancia de 1.5 metros.

“Debemos conservar las medidas el resto del tiempo, no importa que nos digan que ya no hay transmisión, no importan que nos digan que ya no hay mortalidad, el virus sigue presente en el medio ambiente y corremos el riesgo de infectarnos y llevar la infección a nuestras familias”, señaló el titular de la Dirección de Salud de Saltillo.

CASOS, MUERTES Y PRUEBAS A LA BAJA

Luis Alfonso Carrillo explicó que la curva de contagios y de mortalidad por Covid-19 ha ido a la baja, y los casos con mayores complicaciones que derivaron en muertes ocurrieron en personas mayores de 60 años.

En cambio, la mayoría de los jóvenes no presentó síntomas graves y se enteró de manera accidental de su enfermedad, pues supo que era positivo al acudir a un centro médico para un estudio, operación o revisión de rutina.

Esta situación ha generado que las personas decidan no hacerse la prueba, que al principio eran muy socorridas, y aislarse de manera voluntaria al manifestar algún síntoma, al igual que los familiares de pacientes que resultaron contagiados.

“Por lo tanto, nosotros no podemos saber exactamente cuántas personas tenemos infectadas porque las pruebas han disminuido en forma considerable”, expresó el titular de la Dirección de Salud municipal, Luis Alfonso Carrillo.