Vuelca conductor en la carretera 57 y termina lesionado
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El afectado, de 28 años, fue atendido por paramédicos y llevado a un hospital para una valoración médica más completa
Una volcadura registrada en la carretera libre a México dejó como saldo a un hombre lesionado, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica 2 del IMSS de Saltillo para recibir atención médica.
El reporte se recibió a las 11:17 horas de este miércoles 4 de noviembre, a la altura del kilómetro 227 de la carretera 57, hasta donde acudió una unidad de emergencia para atender el accidente.
En el lugar fue localizado Ronald González Rangel, de 28 años, conductor de un vehículo perteneciente a la empresa Landus, con sede en Monterrey, Nuevo León.
Los paramédicos realizaron una valoración y determinaron que presentaba policontusiones.
Ante las condiciones del conductor, el personal de atención prehospitalaria decidió trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS, donde sería sometido a una revisión médica más completa.
Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre las causas que originaron la volcadura.