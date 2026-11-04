Vuelca conductor en la carretera 57 y termina lesionado

Una volcadura registrada en la carretera libre a México dejó como saldo a un hombre lesionado, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica 2 del IMSS de Saltillo para recibir atención médica.

El reporte se recibió a las 11:17 horas de este miércoles 4 de noviembre, a la altura del kilómetro 227 de la carretera 57, hasta donde acudió una unidad de emergencia para atender el accidente.