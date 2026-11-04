Vuelca conductor en la carretera 57 y termina lesionado

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Saltillo
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    Vuelca conductor en la carretera 57 y termina lesionado
    Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al automovilista. CORTESÍA

El afectado, de 28 años, fue atendido por paramédicos y llevado a un hospital para una valoración médica más completa

Una volcadura registrada en la carretera libre a México dejó como saldo a un hombre lesionado, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica 2 del IMSS de Saltillo para recibir atención médica.

El reporte se recibió a las 11:17 horas de este miércoles 4 de noviembre, a la altura del kilómetro 227 de la carretera 57, hasta donde acudió una unidad de emergencia para atender el accidente.

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En el lugar fue localizado Ronald González Rangel, de 28 años, conductor de un vehículo perteneciente a la empresa Landus, con sede en Monterrey, Nuevo León.

$!El accidente se reportó a la altura del kilómetro 227 de la carretera 57.
El accidente se reportó a la altura del kilómetro 227 de la carretera 57. CORTESÍA

Los paramédicos realizaron una valoración y determinaron que presentaba policontusiones.

Ante las condiciones del conductor, el personal de atención prehospitalaria decidió trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS, donde sería sometido a una revisión médica más completa.

Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre las causas que originaron la volcadura.

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