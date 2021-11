Santa Claus es ingeniero químico y maneja una camioneta que lleva juguetes para niños de ejidos de Saltillo

Santa Claus maneja una camioneta, muchos lo han visto. Circula por las calles y terracerías de colonias en las periferias y ejidos de Saltillo. Mamás, papás, niñas y niños no mienten cuando aseguran que Santa los visitó antes de Navidad y les llevó un juguete.

Pero no todos saben que ese hombre es un ingeniero químico que se llama Rogelio Adrián García Rodríguez, de 30 años. Y no es un secreto, porque desde 2015, el joven empezó con una idea: “decidí no regalarme nada en Navidad y mejor lo que yo gastaba en regalos para mí, comprar juguetes”.

Rogelio se vistió de Santa Claus, con el traje rojo y la barba blanca, y los primeros 3 años acudió cada 23 de diciembre a llevar regalos a niñas y niños internados en la clínica 1 del IMSS, donde trabaja su mamá. Ahí vio cómo ese detalle podía generar una sonrisa y cambiar el día de un pequeño que pasaba un momento difícil.

Al principio llevó entre 40 y 60 regalos, pero en 2019 juntó 300 juguetes, y entonces sus hermanos y familiares lo motivaron a hacer más grande la colecta y buscar apoyo de amigos, conocidos y la comunidad a través de redes sociales. Los resultados fueron sorprendentes: el año pasado entregó mil 400 juguetes, este año tiene mil 600, y la meta es entregar 2 mil; y para el próximo año quiere mejorar.

Rogelio inicia la colecta de juguetes desde el 1 de noviembre y comienza a repartir el primer fin de semana de diciembre, por ejemplo, este año arrancaría el sábado 4 de diciembre.

Santa Claus existe en Saltillo y con apoyo de amigos y familiares llega a las colonias y ejidos.

Tú también puedes apoyar. Hay quienes le mandan juguetes y otros prefieren hacer un donativo en efectivo para comprar los regalos. Encuentra a Rogelio García en sus redes sociales; en Facebook lo encuentras como “Rogelio Adrián García Rodríguez” (https://www.facebook.com/rogelioadrian.garciarodriguez.1) y en Instagram como “rogergarcia.4 (https://www.instagram.com/rogergarcia.4/).